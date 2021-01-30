GameStop史詩級軋空！　34歲「華爾街戰狼」推手身分曝光

▲造成GameStop大軋空的幕後推手逐漸浮出檯面。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）



記者崔子柔／綜合報導

美國遊戲經銷商「GameStop」的戰爭堪稱是「做空機構跟Reddit散戶」間的對決，先是做空機構Citron Research嗆「買GameStop股票是輸家」，造成Reddit鄉民不滿，紛紛號召買股票，促使GameStop股價連日暴衝，今年以來累計漲幅超過1700%，引起這場「史詩級軋空」的幕後推手就是34歲的「華爾街戰狼」Keith Patrick Gill。

根據《路透》報導，Gill在YouTube上的名稱是「咆哮小貓」（Roaring Kitty），半年前就在頻道上宣揚看好GameStop的觀點，成功吸引不少散戶買進，連特斯拉執行長馬斯克也在周二盤後在推特打上一句「Gamestonk！」，帶動該公司盤後股價大漲逾40%，跟散戶聯手把做空機構軋到飛天。

▲GameStop今年以來累計漲幅超過1700%。（圖／路透社）



Gill先前是一名專業的金融分析師，曾任職於美國保險巨頭萬通人壽（MassMutual），該公司近日聲明指出，Gill已經離職。透過Gill的哥哥凱文（Kevin Gill）證實，Gill也就是Reddit論壇WallStreetBets（華爾街賭場）上的知名用戶DeepF***ingValue。

Gill成功號召不少散戶買進，也有人持續追隨他的腳步，甚至有網友週三向他告白，「你的堅定使我們許多人不僅購買（GamStop股票），而且還在堅守，你的榜樣確實改變成千上萬普通人的生活」。

但近日GameStop爭議不斷，托雷多大學專研究證券法律和法規的教授Eric Chaffee就質疑，「民眾大聲說出自身觀點，還是有意、無意操縱股民認同的股票價值？」但目前GameStop未發現明顯的證券違規行為。