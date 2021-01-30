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直擊／第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢　商家曝心情

記者陳豐德、陳羿妏／桃園報導

中央疫情指揮中心今（30日）公布國內新增4例本土，其中有1例為感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮某醫院門診就醫，將此定調為新一起院內感染。雖然明日才會公布案889於1月18日、23日門診的匡列名單，不過《ETtoday新聞雲》記者稍早直擊該院外圍，已有部分民眾赴院篩檢，但現場人數不多。

▲▼平鎮某醫院,聯新醫院。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼部分民眾前往平鎮某醫院篩檢。（圖／記者陳豐德攝，下同）

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▲▼平鎮某醫院,聯新醫院。（圖／記者陳豐德攝）

指揮中心發言人莊人祥今指出，案889自部桃出院後，曾於1月18日、23日兩度到桃園平鎮某醫院就醫，因此將擴大匡列18日、23日上午整天門診病患、陪病者，另進行門診環境清消、相關醫護採檢，匡列名單將於明日公布。而這也是部桃爆發院內感染後，「第二間」醫院出現院內感染。

記者實地查訪平鎮某醫院，目前該院外圍有一處已搭起紅色帳篷作為篩檢區，現場有零星民眾赴院篩檢，其中一名阿伯透露自己是被衛生所叫到醫院篩檢。另外，一名防疫計程車司機表示，他今天是特別過來接任務，載送疑似被匡列對象赴醫院篩檢，但不清楚該院是否有院內感染一事。

▲▼平鎮某醫院,聯新醫院。（圖／記者陳豐德攝）

▲防疫計程車司機載到疑似被匡列的對象。

至於附近店家有的表示，對於院內感染一事，「不知情，就算院方知道也不會講，並不會擔心。」另也有其他店家不做任何回應。

▼附近店家受訪。

▲▼平鎮某醫院,聯新醫院。（圖／記者陳豐德攝）

ET快訊
平鎮某醫院確診者「趴趴走3天」　專家說話了
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直擊／第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢
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