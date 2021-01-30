染疫護理師1家6人確診！專家示警：需嚴防防火牆被衝破

記者洪巧藍／台北報導

部桃群聚案件持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增4例本土病例，其中3例是染疫護理師案863的家人，包含公公（910）、女兒（909）、婆婆（907），而婆婆在確診當天深夜死亡。感染科專家表示，目前瞭解這起家庭群聚1人傳給5個人，足見該病毒傳染力強，而發生社區感染之前必定有家庭群聚，防火牆一定要夠厚才不會被衝破。

▲部桃群聚個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

目前部桃群聚案件已經累積19人確診，包含染疫護理師家庭群聚擴大，還有感染源不明個案889去另一醫院的門診接觸者染疫。李明政表示，原本已經連續5天沒有確診，還稍微安心，想說按此下去可以很快收場，現在又出現4例個案，觀察期勢必拉長，以確診個案最後被匡列隔離的1月26日來看，至少要到2月9日。

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李明政指出，當中牽扯最大的還是染疫護理師案863家庭群聚，總計有5名家人遭到傳染，群聚圖上可以看見從該案放射出來的連接最多，這顯示該病毒傳染力強大，很擔心這一條線遺漏在社區之中，像是先前護理師女兒（案865）確診，曾經在速食店等公眾區域工作數天。

陳時中表示目前個案都在防火牆內，疫情並未升高。李明政則提醒，現在個案確實都在防火牆內，一定要注意家庭群聚個案相關足跡匡列清楚，一旦出現沒有特定對象的傳染，恐怕會真正來自社區中、沒有特定對象的社區感染。