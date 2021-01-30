桃園驚爆第二家院內感染！「詭異連結」曝光網嚇壞：女列車長也在

記者柯振中／綜合報導

部桃醫院感染持續擴大，案889更曾前往桃園平鎮某醫院就醫，後續該醫院也出現確診案例，意味著出現了「第二家院內感染」。對此，有許多網友上網搜尋，意外得到驚人的結果，竟與先前的台鐵女列車長有關聯。

▲部桃感染持續擴大。（資料照／記者黃宥寧攝）



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台鐵一名女列車長未曾去過部桃醫院，卻突然收到隔離通知書，結果竟是因為曾去過桃園平鎮某家醫院，當時案889曾在該間醫院就診。雖然案908出現後，指揮中心沒有公布醫院名稱，但時間、地點疑似皆與女列車長所去的醫院不謀而合。

▼曾有名女列車長到該醫院就診，收到隔離通知書。（資料照／記者林敬旻攝）



據了解，女列車長去平鎮某家醫院就診的時間為23日，當天案889也曾前往就醫。指揮中心查明後，緊急匡列看診前後的病人、陪病者，共計242人。案908則是50多歲的男性，23日陪同母親前往平鎮某家醫院就醫，過程中均有戴著口罩。

眾多PTT網友看完詭異的關連，忍不住發文詢問、留言回應，「結果是別人中鏢，不是女車長」、「今天中午有好幾台sng車在某平鎮醫院」、「只有院內，沒有群聚，還在防火牆內」、「醫院規模的候診間都滿寬敞的吧！這樣也能中太可怕。」

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