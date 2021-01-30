食品凝聚家人關係！湯圓老品牌貫徹「餐桌文化」傳遞暖心溫度

▲桂冠實業股份有限公司總經理王亞倫。（圖／John Yang攝影）

民以食為天，一日三餐之所以能如此豐富有趣，歸功於食品業者的巧思與創新，各品牌彷彿「各司其職」，因應四季節慶以及習慣喜好，將多樣化的食物呈現在我們眼前。

桂冠，熟悉的品牌，大家對它有著什麼樣的回憶呢？是每逢冬至元宵的「花生 VS. 芝麻湯圓大戰」、還是全家人圍在一起煮火鍋的溫馨場景？對桂冠實業股份有限公司總經理王亞倫 Ellen 而言，這些體會和感動，是從小到大都不曾間斷的深刻感受，如同她親切、樂觀的待人處事一樣，正是企業想傳遞的暖心溫度！

延續轉型理念，持續以消費者的認同為重

▲Ellen 覺得在食品業最好玩的地方，就是能豐富大家的每一餐。（圖／John Yang攝影）

「不說你們可能都不知道，桂冠今年已經 50 歲了！」語調柔和、外表甜美的 Ellen 在專訪一開始便熱切地分享。自 2003 年歸隊集團後，先是從通路 CVS 業務窗口做起，再到後勤的財務管理，透徹學習、了解公司的所有營運和脈絡後，於 2018 年接任總經理一職，與堂弟王智傑、王振宇為老品牌注入新血。

正式接班後，三人帶領團隊延續董事長的理念，啟動桂冠的轉型計畫，一步步將傳統的食品業轉為服務業，期盼獲得消費者深厚的認同感。Ellen 認真地說，世界變化迅速，即便是 50 年的老牌子也一定要跟著時代走，和堂弟們固定每周開會聚餐，一邊貫徹企業舊有習慣，一邊與時俱進、提供給消費者多重的選擇和味覺饗宴。

重視團隊意見，柔軟傾聽多方的聲音

▲每當有重大決策時，Ellen 會讓接觸的同仁們提出意見，再從中歸納出最適用的方法。（圖／John Yang攝影）

正因人的每一天離不開「吃」，當傳統食品業要結合服務取向時，不僅消費者年齡層廣泛，大眾的飲食習慣、口味喜好都會是全新的挑戰，如果沒有跟上趨勢，很容易就會被市場淘汰。Ellen 坦言，開發新商品確實不容易，很多時候往往一項決策便會影響後續的連帶效應。

「做為上位者，要時時把耳朵打開，暫時先放掉自己的決定。」比起一枝獨秀的處事態度，Ellen 反倒傾向於團隊間的溝通與決定，她覺得自己或許是天生較開放，加上女性謙善、柔軟的特質，比較願意傾聽不一樣的聲音；由於桂冠員工年齡分布有一定的區間，對問題的看法雖截然不同，但大家都具備強烈的向心力，透過團隊互相的「平等發言」，從中融合找出最適合的解決方法。

B+ 媽媽又如何，家庭關係為首要人生要求

▲Ellen 笑說自己是個十足的「露營咖」，每回跟大自然共處後，心情就會豁然開朗許多。（圖／王亞倫提供）

而事業衝刺與家人平衡上，Ellen 又是如何看待呢？對此，她歸納出一套論點：「平衡是每個職業女性必須面對的人生課題，可將每一個面向排行，認清自己的優先順序。」Ellen 以自己為例，因明白工作上要時時花費極大的心力，故在家庭層面裡，她選擇做一個 B+ 的媽媽，不強求要在每個角色盡善盡美。

Ellen 看過許多女性不僅在事業上衝鋒線陣，面對人生每一個身分同樣嚴厲要求，堅持工作表現突出、每天回家替先生做飯、要求孩子的課業…往往呈現蠟燭兩頭燒、身心俱疲的狀態。對她來說，B+ 媽媽的定義是，跟家人有良好健康的關係互動，許多事情讓孩子主動決定，不會有太多的意見。

▲找到能讓自己放鬆的方式，對忙碌的現代人來說是非常重要的一件事。（圖／王亞倫提供）

即便無法像一般職業媽媽時時關注孩子的動態，但 Ellen 相信只要家人們心中明白彼此間的關懷便已足夠，假日有時間她也喜歡帶著孩子與一群「露營咖」好友深入大自然，享受團聚的每一刻。

打造「食品服務」願景，為老品牌注入新氣象

▲面對廣大的消費者群，Ellen 認為唯有用心才能獲得大眾的認同。（圖／John Yang攝影）

「桂冠之於消費者，吃得更安心美味、凝聚家人間的關係。」例如 2018 年開始的「好好說頓飯」計畫，藉由跨世代的聊天溝通，在餐桌上拉近彼此間的距離，Ellen 發現，自己習以為常的餐桌文化是現代人十分欠缺的，做食品不能只重視味道口感，更重要的是讓每日三餐增添溫度，就算只是單純的「吃飯」也能獲得舒壓。

此外，針對不同群族，集團近幾年亦投入不同的品牌支線，像「桂冠營養研究室」開發一系列健康營養的「美味・健力湯」產品，為熟齡的均衡飲食把關；或是以體驗型廚藝教室為取向的「桂冠窩廚房」，則是替喜愛下廚的朋友設計課程、提供豐富的料理體驗，面對多元的消費者和需求，努力將服務觸角延伸，正是 Ellen 和團隊一直想做的事。

「人生有許多事情是無法控制的，犯錯是人之常情，我們能做的是讓出錯的機率降低，今日事今日畢。」或許，這種積極樂觀的人生態度，除了 Ellen 從小就建立的家庭觀念外，或許也和桂冠企業精神──「創新、認真、負責」有著密不可分的關聯呢！

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