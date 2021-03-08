年助上百弱勢生和偏鄉醫療　「總裁校友」們返暨大賞櫻兼做公益

▲暨大EMBA「總裁校友」們返校賞櫻兼做公益。（圖／暨南大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學是中部的賞櫻秘境，也是善心企業家的搖籃：該校EMBA境外總裁班校友會多位成員昨天相約返校賞櫻，並公布多項贊助弱勢方案，包括上百位弱勢生營養午餐費用和偏鄉醫療資源，善盡企業和大學單位的社會責任。

暨大EMBA境外總裁班校友會本次活動主題為「重回18歲的總裁」，多位國際品牌總監、董事長或創辦人重回母校參加百人野餐活動，欣賞隨著山櫻花季落幕後盛開的富士櫻花，還邀請暨大附中長期受該會資助的孩童們與會，連同校長武東星一起植樹，象徵種下希望。

▲暨大EMBA校友返校賞櫻兼做公益。（圖／暨南大學提供）

校方指出，這些傑出校友們過去就曾幫助過許多弱勢團體與偏鄉服務；暨大附中校長張正彥還特別出席，感謝他們熱心贊助177位弱勢學生一整學年的營養午餐費用，埔基醫院董事長黃敏生也出席，感謝暨大總裁班對偏鄉醫療的熱情捐助。

暨大境外總裁班校友會理事長楊尹維表示，清寒孩童弱勢是事實，也無法選擇出身家庭，幫助他們是應當的，讓受助者未來也能去幫助更弱勢者，或做對環境社會有意義的事情。

楊尹維認為，結合企業資源回饋社會只是基本，以學校的學術根底配合地方產業發展，鼓勵學生在地深耕才能迎向國際，也讓產官學、社福等領域進行整合與對話，落實發揮企業社會責任（CSR）與大學社會責任（USR）；未來該會也將持續發展新的社會回饋計畫與項目，以期永續執行。

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