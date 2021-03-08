　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

年助上百弱勢生和偏鄉醫療　「總裁校友」們返暨大賞櫻兼做公益

▲暨大EMBA「總裁校友」們返校賞櫻兼做公益。（圖／暨南大學提供）

▲暨大EMBA「總裁校友」們返校賞櫻兼做公益。（圖／暨南大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學是中部的賞櫻秘境，也是善心企業家的搖籃：該校EMBA境外總裁班校友會多位成員昨天相約返校賞櫻，並公布多項贊助弱勢方案，包括上百位弱勢生營養午餐費用和偏鄉醫療資源，善盡企業和大學單位的社會責任。

暨大EMBA境外總裁班校友會本次活動主題為「重回18歲的總裁」，多位國際品牌總監、董事長或創辦人重回母校參加百人野餐活動，欣賞隨著山櫻花季落幕後盛開的富士櫻花，還邀請暨大附中長期受該會資助的孩童們與會，連同校長武東星一起植樹，象徵種下希望。

▲暨大EMBA校友返校賞櫻兼做公益。（圖／暨南大學提供）

▲暨大EMBA校友返校賞櫻兼做公益。（圖／暨南大學提供）

校方指出，這些傑出校友們過去就曾幫助過許多弱勢團體與偏鄉服務；暨大附中校長張正彥還特別出席，感謝他們熱心贊助177位弱勢學生一整學年的營養午餐費用，埔基醫院董事長黃敏生也出席，感謝暨大總裁班對偏鄉醫療的熱情捐助。

暨大境外總裁班校友會理事長楊尹維表示，清寒孩童弱勢是事實，也無法選擇出身家庭，幫助他們是應當的，讓受助者未來也能去幫助更弱勢者，或做對環境社會有意義的事情。

楊尹維認為，結合企業資源回饋社會只是基本，以學校的學術根底配合地方產業發展，鼓勵學生在地深耕才能迎向國際，也讓產官學、社福等領域進行整合與對話，落實發揮企業社會責任（CSR）與大學社會責任（USR）；未來該會也將持續發展新的社會回饋計畫與項目，以期永續執行。

►超可愛包裝BT21　粉絲一定要囤貨

ET快訊
年領200萬股利！　存股達人「靠這7檔」
皇帝第一次給了誰？　她們「肉身上陣」下場卻很慘
網曝《功夫2》上映日　知情人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南佳里商圈深耕在地接軌國際　劉育菁頒理監事當選證書

基隆特教諮詢服務據點8日開辦　增進慢飛天使學前特教知能

彰化今年就業博覽會提供5千職缺　首場13日南郭國小登場

年助上百弱勢生和偏鄉醫療　「總裁校友」們返暨大賞櫻兼做公益

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

不用去三義！花蓮素人木雕師捐百件創作在地共賞

全台首場古蹟慈善拍賣會台南登場　近7成畫作順利拍賣

嚴檢居家防疫通緝犯現形！台東女週休搭船赴綠島遭海巡查獲

兩車對撞　車頭毀損橫停路邊

金山警攜手志工中隊關懷轄區弱勢　送生活物資暖人心好溫情

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

台南佳里商圈深耕在地接軌國際　劉育菁頒理監事當選證書

基隆特教諮詢服務據點8日開辦　增進慢飛天使學前特教知能

彰化今年就業博覽會提供5千職缺　首場13日南郭國小登場

年助上百弱勢生和偏鄉醫療　「總裁校友」們返暨大賞櫻兼做公益

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

不用去三義！花蓮素人木雕師捐百件創作在地共賞

全台首場古蹟慈善拍賣會台南登場　近7成畫作順利拍賣

嚴檢居家防疫通緝犯現形！台東女週休搭船赴綠島遭海巡查獲

兩車對撞　車頭毀損橫停路邊

金山警攜手志工中隊關懷轄區弱勢　送生活物資暖人心好溫情

台南佳里商圈深耕在地接軌國際　劉育菁頒理監事當選證書

鏟肉速度加倍！他激推「3款減肥茶飲」月經順到爆　副作用全歸零

三峽神秘客砸近2億　買象山1層1戶豪宅

基隆特教諮詢服務據點8日開辦　增進慢飛天使學前特教知能

診所跨界與軍事作家合作　顛覆性聚會跳出老派思維

不想連2年沒球打　歐飛登離開妻兒來台打拚

外送員深夜加LINE傳「想交朋友」　女嚇慘：他有我地址

逼人剁手的廚餐具！10項廚房新手也想要的得獎設計

影／台積電跌破600元！分析師曝「變盤3操作」：15500點下積極布局

美眾議院喊話：停止砸錢到「F-35鼠洞」　美軍回應：考慮F-16取代

反應超快！壯男右腳靠機車拉筋 愛車「驚險飄移」下秒箭步神救回

地方熱門新聞

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

憲兵訓練中心違法砍樹　新北市府重罰25萬

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

日月潭月牙灣水位下探

酒醉男滿身是血學生宿舍叫囂

雲林古蹟活化　眷村戰備水池滑板比賽登場

台南檢警全力掃蕩幫派

新住民姐妹Pk家鄉菜　奪冠料理有恩愛味

環保綠點兌換遊台南

移民署邀新住民家庭趣種西瓜

影／台電超高壓板橋龍潭段竣工！深山18年建105電塔

金山警關懷弱勢　送生活物資好溫情

新北土城希望之河粉櫻綻放

更多熱門

相關新聞

有富國際集團洪村騫總裁做愛心

有富國際集團洪村騫總裁做愛心

有富國際集團總裁洪村騫堅信「種好因、得好果」，因此發下菩提心，堅持延伸利益眾生，從事公益活動，不吝向需要協助的人伸出援手。襄助臺北大學設立獎助學金、創辦教育基金會、各地發放獎助學金提拔優秀青年、發放急難救助金幫助受困家庭，協助貧困學生走出困境、度過求學難關，更是不遺餘力。

食農新創　好食好事幫你加速成長

食農新創　好食好事幫你加速成長

暨大湧萬人賞櫻　到處垃圾山+車潮狂塞

暨大湧萬人賞櫻　到處垃圾山+車潮狂塞

天使居　老有所終人去愛留

天使居　老有所終人去愛留

開戶iLEO　第一銀行幫你做公益

開戶iLEO　第一銀行幫你做公益

關鍵字：

暨南大學 EMBA 公益

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

日媒分析福原愛3大顧慮！

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面