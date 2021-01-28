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布拉格市長宣布深化台灣夥伴關係　科技創新、氣候變遷實質合作

▲▼賀瑞普宣布，深化互惠夥伴關係。（圖／外交部提供）
▲賀瑞普宣布，深化互惠夥伴關係。（圖／外交部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

捷克布拉格市長布賀瑞普（Zdeněk Hřib）去年曾隨參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團訪台。外交部27日晚間指出，賀瑞普宣布，將與台灣深化互惠夥伴關係，在科學及教育領域促進實質合作，內容包括基礎教育數位化、科技創新及氣候變遷認知等。

賀瑞普在當地時間27日舉行記者會，宣布將與台灣深化互惠夥伴關係，項目涵蓋基礎教育數位化、科技創新、氣候變遷等。

賀瑞普致詞時提及，推崇台灣的科技與教育，並介紹現場展示的台灣製教學機器人，及近期將運抵捷克的頻譜分析儀，他指出，相關設備將用於電腦及電機自動化教學。

布拉格市教育局長史姆拉爾（Vít Šimral）則表示，布拉格市府目前正與我國駐捷克代表處研議，全年教育領域的合作方式，例如共同舉辦中學生科展競賽等，以提升台捷學生在自然科學領域的交流。

台灣與捷克近年來的科技合作日益密切，雙方簽有科學合作協定及資訊交換合作瞭解備忘錄。去年我國中央研究院長廖俊智也與捷克科學院長札日曼洛娃（Eva Zažímalová）就防疫研究合作等議題進行視訊交流。

為呼應1月24日國際教育日（International Day of Education），外交部說，台捷雙方加強基礎教育智慧化及數位化的合作，讓科技與產業的連結從青年的教育及交流做起，極具意義。

外交部樂見，台捷雙方在科技及教育領域深化合作，並將致力提升與捷克的全面性民主夥伴關係。

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