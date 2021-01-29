陰魂不散？家裡常出現詭異黑影　哥嚇壞分享影片：是死去弟弟

▲男拍到詭異黑影。（圖／翻攝自Tik Tok／robertomorales619）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子近來拍攝影片時，意外發現疑似是死去弟弟的鬼影，而且類似的景象後來還多次出現，更讓他們深信碰到了靈異現象，影片分享到TikTok後，獲得超過890萬人次點閱。

居住在聖地亞哥市(San Diego)的男子莫拉萊斯(Roberto Morales)，近來在TikTok上分享一支影片。影片中可看到，一名男子從卡車搬下沙袋時，在卡車與停在旁邊的休旅車之間突然出現一個神祕黑影，由於弟弟去年11月18日在家輕生，所以懷疑黑影很有可能是弟弟的幽魂。

莫拉萊斯又發表多支影片，除了姊姊的手機拍到，休旅車後窗上出現一張很像是人臉的黑影，在弟弟死去的房間鏡子也拍到類似黑影。影片獲得上萬網友討論，「老兄你應該立刻賣掉那間房子，別待在那裡了」、「快灑聖水」，還有網友表示，「聽說死去的靈魂常會留在鏡子中」，不過也有人認為看起來像一般黑影，要他不要想太多。

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