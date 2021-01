頭被2公尺長鱷魚咬住！　勇男徒手撬開利牙嘴放話「會繼續去游」

▲男頭被鱷魚咬住,竟然自己撬開。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭一名44歲男子在凱恩斯附近的普萊西德湖(Lake Placid)游泳時,竟然遇到鱷魚攻擊,頭部被鱷魚緊緊咬住時,他勇猛徒手撬開鱷魚嘴巴成功逃脫,送醫發現頭部、手部和肩膀均遭到嚴重咬傷。

事件發生在28日中午12時40分,醫護人員斯威尼(Paul Sweeney)表示,男子當時在河中游泳,突然感覺頭部受到撞擊,沒想到整個頭被鱷魚咬住,「他用手撬開鱷魚的嘴,結果鱷魚狠狠把嘴巴閉上時夾到他的食指,幸好手沒有咬斷或是骨折,而傷口差幾公分就是動脈,他真的非常幸運」。

斯威尼表示,他預估鱷魚約1.4公尺至2公尺之間,而受傷男子每周都在會當地游泳,維持這個習慣已經長達8年,「我自己肯定不會在那裡游泳,不過對方是一個非常強壯的人,他甚至說很快就會再回去,所以他比我勇敢多了」。昆士蘭州環境部門目前已派遣小組到當地調查,尋找攻擊人的鱷魚中。



A crocodile has attacked a man at Lake Placid near Cairns. Wildlife officers are investigating the matter. More soon.