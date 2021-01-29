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1歲童吐血...4天「器官被燒穿」慘死　爸媽震驚：遙控器電池呢？

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州1歲男童霍夫(Johnathan Huff)因為莫名流鼻血與發燒被緊急送醫，醫生原本以為是病毒感染，沒想到後來開始吐血，驗屍發現是因為吞下電視遙控器裡的鈕扣電池(Button cell)，導致食道、腸子主動脈被燒穿嚴重出血，4天就不幸身亡。

這起不幸事件發生在上月20日，霍夫的父親AJ與母親(Jackie Huff)雖然都是醫護人員，但第一時間以為他感染病毒，因為體溫很高且一直流鼻血，就醫2次後，孩子突然大量吐血並陷入昏迷，爸媽雖然緊急施以心肺復甦急救仍不幸逝世。

驗屍報告顯示，在霍夫的腸子中找到一顆小電池，他16日吞下後，電池內的化學物質4天就燒穿體內器官。AJ自責表示，平時雖然會特別把遙控器收在小桌上，但兒子的身高踩在凳子上剛好拿得到，「我打開電視遙控器背面，發現裡面沒有電池，遙控器裝置無法上鎖，只要輕輕一按，電池就會掉出來」。

AJ與妻子希望透過兒子的故事，能夠幫忙提醒其他家長多加注意，「只要在遙控器背面貼上膠帶，就可以簡單阻止這起事件，貼了膠帶成年人也會很難打開，2歲以下的孩子更是不可能做到」。

▼男童吞下遙控器電池身亡。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼媒體，電視，有線電視，頻道，黨政軍，遙控器。（圖／視覺中國）

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