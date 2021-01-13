外送員等15分鐘直接消失　回來嗆店家「你知道我一分鐘賺多少嗎」

記者柯沛辰／採訪報導

高雄一名外送員11日晚間到楠梓區某餐廳取餐，見餐點還沒好，中途跑去吃飯，導致店家做好餐找不到人，又等了近半小時。當時店家擔心便當冷掉、影響品質，建議外送員下次可以轉單，怎料對方竟暴怒回嗆「你知道我一分鐘可以賺多少錢嗎？」

餐廳11日晚上6點02分接到訂單，外送員6點04分抵達，結果6點17分餐點做好了，卻遲遲不見人影，直到向客服反映，外送員才在6點43分現身。

當時老闆擔心餐點品質受影響，告知外送員「麻煩下次如果沒辦法送，可以先轉單，我們希望客人吃到熱的食物。」外送員惱羞成怒，當場怒吼「誰叫你做這麼久！我都等15分鐘了！先去吃飯不行嗎？」

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▲老闆（黑衣）站在門口，苦口婆心地向外送員解釋。（圖／店家授權提供）

老闆解釋，外送平台規定製餐時間15分鐘，沒有刻意拖餐，店內監視器可以證明，「15分鐘沒有很久」、「你也不用那麼大聲，我是好好跟你解釋這樣。」

不過，外送員暴跳如雷，繼續嗆聲「我直接『轉單』？那我浪費15分鐘等你幹嘛啦」、「奇怪！我浪費賺錢時間等你欸，你知道我一分鐘可以賺多少錢嗎」、「15分鐘我可以再跑一單你信不信，你要付我錢嗎」、「以後不會再接你店的單！」

▲外送員惱羞成怒，咆哮聲響徹街坊。（圖／店家授權提供）

老闆滿腹委屈，事後PO網詢問廣大網友，「請問各位外送員，我是否有那裡說詞不正確？還是我應該怎麼尋求解決管道？客服只有說會幫我備註。」

許多網友看完紛紛留言，「這是在大聲什麼？今天店家出餐不只要速度，品質也要顧吧」、「這位大哥是一秒鐘幾十萬上下嗎」、「外送員很大嗎？商家生意好排隊一小時，你不就要砸店？」掀起熱議。

目前店家已向平台投訴，業者介入了解後，也認為「外送員問題較大」，將另外處理。