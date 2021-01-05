富王鴨肉嗆外送員熊貓合約喊卡　Uber Eats維持合作：爭議屬個案

記者蕭筠／台北報導

台中富王鴨肉專賣店近日深陷辱罵熊貓女外送員風波，foodpanda查證屬實後終止合作關係，自稱是原店家創立的臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」卻反嗆「沒事，本來就沒打算合作了，Uber Eats就行。」今（5）日一早果然大動作於粉專分享Uber Eats網頁連結，並表示「早安，美好的一天就從鴨肉開始」。針對其店家爭議不斷，Uber Eats也低調回應了。

▲台中富王鴨肉店嗆外送員風波未停歇。（圖／記者白珈陽攝）

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▲富王鴨肉新粉專一早PO文改推Uber Eats。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」5日一早就PO文向網友們道早安，並在文中附上4.8顆星的Uber Eats網頁連結，「早安，美好的一天就從鴨肉開始，愛用Uber Eats用餐真便利，鴨肉沾檸檬，芳香又順口，你今天鴨肉了沒？」不過貼文一出卻遭網友酸爆「快道歉」、「粉專也只會嘴而已，怎麼都不開門做生意啊？很多客人要去給你檢查毛長齊了沒」，甚至也有網友質疑其文章是想將焦點轉移至外送平台業者，直言「會不會下一次又要問候外送人員毛長齊了沒？真是辛苦Uber Eats了，跟他們配合，還要忍受被問候毛齊不齊的問題。」

針對此爭議事件，Uber Eats低調回應表示，事件屬於個案且並未發生在Uber Eats平台上，無法以通案做處理，「不是那麼恰當，一般也不會這樣做。」因此不會有任何終止合作或其他動作，業者強調與合作店家皆有簽訂清楚合約，包括使用平台的相關規範等，若雙方爆發爭議也都會依案例來做深入了解及討論，看是否需要做進一步安排。

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