嘉市春節交通5路段加強疏導　路口4大違規強力取締＋科技執法

▲嘉義市農曆春節交通大執法。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節連續假期將自2月10日起至2月16日止為期7天，預估春節連假期間將有龐大之返鄉或旅遊人(車)潮，嘉義市政府警察局為避免市區重要路段出現驟增人(車)潮，影響用路人行車秩序，提前策訂「連續假期交通疏導工作執行計畫」要求各分局、派出所動員所屬警力妥適規劃勤務落實執行，全力維持春節連續假期之交通順暢與安全。

▲嘉義市違規迴轉。（圖／嘉義市警察局提供）



另為配合內政部警政署同步規劃路口安全大執法勤務，針對汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等違規行為稽查取締，警察局將持續滾動修正執法路段及作為，提醒民眾外出旅遊購物，應確實遵守交通安全規則，不酒駕、不搶快、不闖紅燈、不違規（併排）停車。

中山路自噴水圓環至林森西路設置有違規停車、併排停車、公車停靠站等路廊科技執法後，去年12月份在中山路與林森西路口及中山路與中正路口各設置1套多元違規取締系統，日前業已測試穩定將於2月1日正式執法，該設備除原有超速、闖紅燈照相取締功能外，更配置有球型攝影機針對違規迴轉及汽機車不停讓行人等違規行為全天候蒐證取締。



警察局局長黃建榮表示，嚴正交通違規執法取締目的，是在導正民眾駕駛安全觀念，防制各類交通事故發生，搶救更多的生命、財產；另對假期間市區道路交通量大，尤其是中山路、林森東(西)路、吳鳳北路、民族路及文化路等道路容量不足，嘉義交流道及旅遊景點周邊路段易發生車多壅塞現象，警察局也將投入大批警力落實交通指揮疏導。

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