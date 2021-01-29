陳吉仲稱台肉品「不出口大陸」！遭朱學恒狠酸打臉：主委該吃銀杏

▲朱學恒狠酸，「農委會是不是要去買銀杏給陳主委吃？」 （圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者施怡妏／綜合報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，大陸嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入；農委會主委陳吉仲則表示，從2014年底就已無加工肉品出口大陸，且台灣的豬肉自給率高達9成，所養豬隻絕大部分供應國內使用；但此說法卻遭到名宅神朱學恒打臉，「吉仲啊，你是不是記憶力很不好，要多吃點銀杏」。

農委會主委陳吉仲27在個人臉書發文，對於國台辦的發言，「我可以很明白地告訴大家，沒有影響」，臺灣的豬肉自給率高達9成，所養豬隻絕大部分供應國內使用，尚有不足需要進口。我國的生鮮豬肉完全沒有外銷中國、豬肉調製品也只有極少量出口中國的紀錄，以2020年為例，僅有57噸，「中國根本就不是臺灣豬肉的主力買家，也不是我國豬肉出口的主力目標市場」。

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▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

朱學恒昨日早上在臉書開直播打臉陳吉仲，「你是不是記憶力很不好」，表示年初才有新聞報導，稱讚農委會多麼好棒棒，賣出好多好多冷凍豬肉、生鮮豬肉、豬肉調製品，後來還用這個理由說，賣這麼多去澳門難怪台灣豬肉漲價。

朱學恒指出，那時候出口的排名是香港、澳門、日本、中國大陸，「怎麼過不到半個月，忽然之間又變成話術了，難道香港、澳門不算共產黨治下嗎？不進口不算他們嗎？」他也狠酸陳吉仲記憶力太差，忘記豬肉賣到哪裡，「農委會是不是要去買銀杏給主委吃？」

對此，不少網友留言表示，「有時候覺得說這麼多！政府根本不在乎」、「農委會真的要去吃銀杏了」、「他們記性一直很不好，吃什麼都沒救」、「接下來會有人說香港、澳門不算大陸的」、「銀杏：抱歉，這個我幫不上忙」。