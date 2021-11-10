　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

參與更保25年獲表揚　台新董座吳東亮籲更生人勇者無懼向前行

▲▼台新金控董事長吳東亮（左4）長期支持更生人保護工作，今（10日）獲頒獎牌表揚。（圖／記者黃哲民攝）

▲台新金控董事長吳東亮（左4）長期支持更生人保護工作，今（10日）獲頒獎牌表揚，與法務部長蔡清祥（中著西裝）、更生保護會董事長邢泰釗（右五）等人合照。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台新金控董事長吳東亮長期擔任更生保護會常務董事、支持協助更生人復歸社會，今（10日）在第76屆更生保護節慶祝大會中，獲頒「行政院表揚參與監所教化暨保護事業有功人士」獎牌，吳東亮更鼓勵所有更生人，在更生保護會的協助下，一起努力，勇者無懼，蝦密攏無驚（台語）！向前行！」

現年71歲的吳東亮從1996年起，就擔任更生保護會常務董事，今獲頒獎牌表揚前，他應邀上台致詞，表示感覺非常光榮，他跟更生保護會的關係很久遠，25年來深深感受到，每一位更生人，出獄要回歸社會，重建生活，實在是一件非常非常不容易的事，除了自己要有很堅定的意志與決心，社會、家庭的接納，還有穩定的工作，都是必要的條件。

▲▼ 七十六屆更生保護節慶祝大會總裁領獎,吳東亮 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台新金控董事長吳東亮今（10日）在第76屆更生保護節慶祝大會致詞。（圖／記者徐文彬攝）

吳東亮說，他能夠有機會，想辦法來協助、幫助更生人，「我想這是非常重要、也很有意義的工作！」因為只要能夠幫助一位更生人，就同時也救助一個家庭，而且同樣的，「可能也同時解救了一些不幸的、可能會受到傷害的其他的家庭！」

吳東亮肯定更生保護會推動業務不斷創新、進步與永續經營的精神，例如吉祥物「LUCKY猴」、最近推出LINE的貼圖，還有積極推動的幸運草網路商城、實體的幸運草購物誌市集，以及資產的活化，對更生人創業的貸款，甚至在ATM上頭，在網路，也可用信用卡捐款。

吳東亮強調，這些創舉，都搭上目前的潮流，科技的運用，「對於一個已經76歲的組織來講，真的是非常不容易！」吳東亮說，這幾年來常跟邢董事長（邢泰釗）接觸，看他做事情，講求效率，而且對績效、成本、費用的要求很高，吳東亮更在法務部長蔡清祥等在場貴賓面前，推崇邢泰釗「如果在企業界服務的話，一定是一位很傑出的經理人，很傑出的CEO！」

邢泰釗聽了連忙欠身回應。吳東亮表示，他兼任犯罪被害人保護協會常務董事，發現有些更保分會主動採購馨生人（指犯罪被害人）所做的產品，有些犯保分會也去買更生人所做的產品，他認為這不但在疫情期間增加彼此收入，「更重要的是，可以說成功實現了近年來法務部一直在推動的，修復更生人跟馨生人之間關係的修復式司法，這個精神的實踐，非常的重要！」

吳東亮指出，台新金控多年來一直有在採買更生人生產的產品，轉送重要貴賓或台新金控照顧支持的社福團體，並常透過更保分會，邀請更生人參加台新金控的活動，讓更生人的產品，能夠展現、能夠推銷，吳東亮稱讚「他們（更生人）的產品，可以說不管是包裝、品質，都非常的好！每次在我們的活動裡，馬上一下子就一掃而空！」

吳東亮特別呼籲所有的朋友，主動採購更生朋友所做的產品，「我可以說，這一定會是，送者大方、受者實惠，物超所值！而且會非常有意義！」

吳東亮表示，再次恭喜更生保護會成立76周年，「期待我們全體工作的伙伴，還有我們更生朋友們，在邢董事長的領導之下，一起努力，勇者無懼，蝦密攏無驚（台語）！向前行！台灣社會更加幸福！」

ET快訊
暴打男大生　瑪莎拉蒂惡煞：有喝酒「才想定孤枝」
吃火鍋「掉入5大陷阱」胖死　專家黑名單曝光了
神仙水索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣
交往十年「想懷孕都失敗」　她被男友一舉動搞崩潰：我腦充血
LINE免費貼圖來了　限時25款快下載！
瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！愛重訓健身　臉書大曬名車炫富
恐怖排隊等晚餐！　她煮飯回頭「遭4鱷魚包圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

玉山主峰線步道下冰霰+結冰濕滑　管理處籲遊客切勿涉險通過

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！熱愛重訓健身　臉書大曬名車炫富

3人登頂玉山「膝蓋疼痛求救」　警消4人摸黑上山救援

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

參與更保25年獲表揚　台新董座吳東亮籲更生人勇者無懼向前行

快訊／高雄捷運巨蛋站「火災警報大響」！高捷查看後道歉了

台中3煞虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「彰化食品業富二代」

曹興誠也被騙！昱冠資訊假財報詐投資5億　董座自首曝犯案動機

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

玉山主峰線步道下冰霰+結冰濕滑　管理處籲遊客切勿涉險通過

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！熱愛重訓健身　臉書大曬名車炫富

3人登頂玉山「膝蓋疼痛求救」　警消4人摸黑上山救援

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

參與更保25年獲表揚　台新董座吳東亮籲更生人勇者無懼向前行

快訊／高雄捷運巨蛋站「火災警報大響」！高捷查看後道歉了

台中3煞虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「彰化食品業富二代」

曹興誠也被騙！昱冠資訊假財報詐投資5億　董座自首曝犯案動機

富邦金前10月賺1358.15億　續居金控獲利王！

陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了

韓國COVID-19「重症病例」飆新高　當局疾呼接種追加劑

台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

6種立即紓壓的方法　上班、在家隨時都能做

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

怎麼打？山本由伸完投完封10K歐力士退羅德　養樂多完封巨人

批北市府未到場反對敬老金提案　苗博雅：只剩柯黑議員在堅持

周思齊1700安達成史上年紀第2老　兄弟5局4比0統一

吃火鍋「掉入5大陷阱」胖死！專家黑名單曝光了

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝　他當兵鐵板凳砸同袍頭

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

男大生不想當兵　偷改體檢表下場曝

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生頭骨都破了母心碎

山寨美津濃眼鏡全台熱銷　知名進口商大賺黑心錢

瑪莎拉蒂男暴打男大生路邊悠哉抽菸！警認非現行犯放了

瑪莎拉蒂3惡煞暴打男大生！今全找不到人

暴打男大生害命危　瑪莎拉蒂惡煞疑無業富二代

即／瑪莎拉蒂3煞全抓到了

遭瑪莎拉蒂3煞暴揍命危！盧秀燕鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

致力更生人保護　東森集團總裁王令麟獲獎

致力更生人保護　東森集團總裁王令麟獲獎

第76屆更生保護節慶祝大會10日於法務部舉行，東森集團總裁王令麟，因致力於更生人復歸社會工作，提供許多更生人進入集團內部工作，因而獲頒法務部特別獎狀。法務部長蔡清祥致詞時，對於王令麟致力於更生人保護業務的成功商業人士，致上感佩之意，他也期許更多企業家，能夠共同加入更保業務。

蔡清祥、邢泰釗聯手　助更生、馨生振興經濟

蔡清祥、邢泰釗聯手　助更生、馨生振興經濟

《ETtoday》更保雲上線伴更生人無懼前行

《ETtoday》更保雲上線伴更生人無懼前行

全方位更生保護服務—黃文智

全方位更生保護服務—黃文智

新北地檢署與更保及榮觀送暖至監所

新北地檢署與更保及榮觀送暖至監所

關鍵字：

更生人更生保護台新金控吳東亮邢泰釗

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝　他當兵鐵板凳砸同袍頭

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面