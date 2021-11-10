參與更保25年獲表揚　台新董座吳東亮籲更生人勇者無懼向前行

▲台新金控董事長吳東亮（左4）長期支持更生人保護工作，今（10日）獲頒獎牌表揚，與法務部長蔡清祥（中著西裝）、更生保護會董事長邢泰釗（右五）等人合照。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台新金控董事長吳東亮長期擔任更生保護會常務董事、支持協助更生人復歸社會，今（10日）在第76屆更生保護節慶祝大會中，獲頒「行政院表揚參與監所教化暨保護事業有功人士」獎牌，吳東亮更鼓勵所有更生人，在更生保護會的協助下，一起努力，勇者無懼，蝦密攏無驚（台語）！向前行！」

現年71歲的吳東亮從1996年起，就擔任更生保護會常務董事，今獲頒獎牌表揚前，他應邀上台致詞，表示感覺非常光榮，他跟更生保護會的關係很久遠，25年來深深感受到，每一位更生人，出獄要回歸社會，重建生活，實在是一件非常非常不容易的事，除了自己要有很堅定的意志與決心，社會、家庭的接納，還有穩定的工作，都是必要的條件。

▲台新金控董事長吳東亮今（10日）在第76屆更生保護節慶祝大會致詞。（圖／記者徐文彬攝）

吳東亮說，他能夠有機會，想辦法來協助、幫助更生人，「我想這是非常重要、也很有意義的工作！」因為只要能夠幫助一位更生人，就同時也救助一個家庭，而且同樣的，「可能也同時解救了一些不幸的、可能會受到傷害的其他的家庭！」

吳東亮肯定更生保護會推動業務不斷創新、進步與永續經營的精神，例如吉祥物「LUCKY猴」、最近推出LINE的貼圖，還有積極推動的幸運草網路商城、實體的幸運草購物誌市集，以及資產的活化，對更生人創業的貸款，甚至在ATM上頭，在網路，也可用信用卡捐款。

吳東亮強調，這些創舉，都搭上目前的潮流，科技的運用，「對於一個已經76歲的組織來講，真的是非常不容易！」吳東亮說，這幾年來常跟邢董事長（邢泰釗）接觸，看他做事情，講求效率，而且對績效、成本、費用的要求很高，吳東亮更在法務部長蔡清祥等在場貴賓面前，推崇邢泰釗「如果在企業界服務的話，一定是一位很傑出的經理人，很傑出的CEO！」

邢泰釗聽了連忙欠身回應。吳東亮表示，他兼任犯罪被害人保護協會常務董事，發現有些更保分會主動採購馨生人（指犯罪被害人）所做的產品，有些犯保分會也去買更生人所做的產品，他認為這不但在疫情期間增加彼此收入，「更重要的是，可以說成功實現了近年來法務部一直在推動的，修復更生人跟馨生人之間關係的修復式司法，這個精神的實踐，非常的重要！」

吳東亮指出，台新金控多年來一直有在採買更生人生產的產品，轉送重要貴賓或台新金控照顧支持的社福團體，並常透過更保分會，邀請更生人參加台新金控的活動，讓更生人的產品，能夠展現、能夠推銷，吳東亮稱讚「他們（更生人）的產品，可以說不管是包裝、品質，都非常的好！每次在我們的活動裡，馬上一下子就一掃而空！」

吳東亮特別呼籲所有的朋友，主動採購更生朋友所做的產品，「我可以說，這一定會是，送者大方、受者實惠，物超所值！而且會非常有意義！」

吳東亮表示，再次恭喜更生保護會成立76周年，「期待我們全體工作的伙伴，還有我們更生朋友們，在邢董事長的領導之下，一起努力，勇者無懼，蝦密攏無驚（台語）！向前行！台灣社會更加幸福！」