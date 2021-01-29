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2月「六星連珠」疫情恐慌將比戰爭還可怕　兩星座身體影響最大

文／李靜唯老師

農曆年即將到來，大家心情卻一點都不輕鬆，因為不僅全球、連台灣的疫情都充滿失守的氛圍，大家不禁回想起印度神童阿南德曾經預言，2月因為太陽、月亮、水星、木星、金星、土星形成罕見的「六星連珠」，可能發生驚人災難或經濟崩盤。

▲印度神童阿南德預言2月有驚人災難。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

同樣是學習吠陀占星的三合一老師李靜唯又是怎麼分析呢？靜唯老師表示，1/31水星水逆在水瓶，2/5會回到摩羯、直到2/21才恢復順行。

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水星這次逆行由於會在水瓶與摩羯之間來回穿梭，對於高科技產業來說可能會面臨到一些麻煩，像是產能不足、供應鏈缺料的情況，對於有興趣投資大型高科技公司的朋友來說，這倒是一個值得觀察、提前步局的好時機。

另外1/28金星正式進入摩羯座，未來三週對於國際間的貿易談判會帶來好契機，由於拜登剛上任，預料美中之間的貿易衝突或許能夠得到緩解。

至於2/10「六星連珠」座落在摩羯座（六星分別是土星、木星、金星、月亮、太陽以及逆行的水星），歷史經驗雷同的星相曾發生在1962年2月5日，當時土星、木星、金星、水星、火星、計都、月亮、太陽也都落在摩羯座。

由於摩羯座代表國家、政府，1962年六星連珠就發生了古巴導彈危機跟中印邊境衝突，雖然最終各國領導人的智慧化解了危機，不過星群的能量影響依然不能忽視。

▲新冠肺炎疫情全球大爆發，其中不斷冒出的變種變毒更令人憂心。（圖／路透）

至於2021年2月的六星連珠比當年少了火星與計都兩星，也許發生戰爭的機率較小，但是這次火星、計都及摩羯星群的力量都同時衝向對宮巨蟹座，可能會衝擊影響到食品安全、房地產市場以及任何跟安全感有關的事物，當然現在大家最沒有安全感的就是新冠變種病毒，疫情恐怕來勢洶洶，恐慌指數比戰爭還可怕。

雖然整個2月份的大環境氛圍充滿六星連珠的災難恐慌，但個別星座仍有好運連連的排名，依照吠陀占星星座來看(非西洋占星，部分跟西洋星座有出入，詳情請參考對照表），過年這段期間財運最旺的是吠陀占星中的射手、雙魚跟雙子，天秤座則要注意入不敷出。

▲占星 。（圖／李靜唯老師提供）

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

2月份財運影響最大的星座

【金星入二宮，火星在五宮牡羊座，符合財富格局】
No1：射手座（12/15~1/14）
2月因為金星入到好位置引發財富格局，因此這個月射手座的財氣很旺，過年時可以好好在牌桌上大顯身手。

【水星、金星入十一宮、火星在二宮】
No2：雙魚座（3/15~4/14）
過年前建議可以做一波操作，無論是投資、還是提升業績都非常有力，在過年前多聯繫客戶，有機會得到不錯的訂單。

【水星、金星入八宮映射二宮、火星在十一宮】
No3：雙子座（6/15~7/14）
想增加財富與收入，需要多努力找機會。2月份對雙子座的朋友而言，要行動才能帶來財富，所以過年期間去拜年、串串門子試點手氣，也許能夠賺點小紅包。

【火星映射十一宮，土星映射天秤座】
No.4：天秤座（10/15~11/14）
相較於前面三個星座在財運的好運，今年過年對天秤座的朋友來說反玵開銷比較大，經濟方面的配置自己要控制一下，以免造成入不敷出的狀況。

▲工作運影響。（圖／取自免費圖庫pexels）

2月份工作影響最大的星座

【太陽、金星、水星入十宮】
No1：摩羯座（1/15~2/14）
貴人與機會都從天而降。此時你需要善用水星的力量主動出擊，表現自己讓別人看見，千萬不要太被動而錯失良機。

【水星、金星入六宮】
No2：獅子座（8/15~9/14）
工作計劃原本卡關的你，將在這個月讓你借助東風萬事俱備，好好把握這段順暢的星運在工作上衝刺吧。

【金星入十宮】
No3：牡羊座（4/15~5/14）
接續著2021年開場的氣勢，隨著金星進入摩羯座後，事業發展是如虎添翼，2月除了工作運強之外、財運也強，今年可以過個好年。

2月份感情影響最大的星座

【金星入七宮、火星映射到五宮、木土日合相於七宮】
No1：巨蟹座（7/15~8/14）
戀情將會突如其來的來到你身邊，你們彼此會感覺一拍即合、很談的來，如果是工作上認識的人，還有助於你開拓人脈。

【土金合相對天蠍產生相位】
No2：天蠍座（11/15~12/14）
單身的人，緣分恐怕還需要再等等；至於有伴的人，感情上的壓力與累積則需要時間好好溝通、一定要讓對方知道你的感受。

【金星、水星入五宮】
No3：處女座（9/15~10/14）
正在談戀愛的你，如果有想進一步論及婚嫁，可以藉由過年這個機會安排拜訪雙方家長，讓這股好能量為你助上一臂之力。

▲口罩 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲做好防疫措施。（圖／取自免費圖庫Pexels）

2月份身體影響最大的星座

【火星映射六宮】
金牛座（5/15~6/14）與水瓶座（2/15~3/14）
要注意急性疾病、感染性疾病、尤其金牛要注意頸部、喉嚨跟呼吸器官，水瓶要注意肌肉酸痛、小腿拉傷、脊椎或腦神經衰弱。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。


 

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