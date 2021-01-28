「2月運勢最差」3生肖！它最慘恐漏財...過年別亂投資

▲2021年2月運勢較差生肖分別為「狗、龍、羊」。（示意圖／shutterstock）

實習記者高琳景／綜合報導

人的運勢有時好、有時壞，若不幸陷入低潮期，只要咬緊牙關好好熬過，終會苦盡甘來。搜狐號《手相學生肖星座運勢》就指出，2021年2月份有3生肖運勢較差，分別為「狗、龍、羊」，若不幸成為其中之一也不用擔心，文內也提出建議該如何應對及化解。

生肖狗

屬狗的人，今年前幾個月運勢都不錯，也會有一定收獲，但在2月運勢會出現逆反狀況，有可能被小人侵害權益，也有可能受到各式各樣的挫折，包括失敗後承受的壓力或旁人的責怪。對於這種情況需先冷靜，不要忘記自己的初衷，繼續努力一定能熬過並解決問題。

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▲屬狗的人，2月份要咬緊牙關面對問題。（圖／取自免費圖庫stock up）

生肖龍

屬龍的人天生是做大事的，但由於相位的影響，在2月運氣會不好，可能一直抱著很大期望的項目會失敗，也可能因一些小事和主管發生爭執。面對這種情況不要過於急躁，要沉穩面對，如果是自己做錯事，就勇於承擔後果，爭取身邊貴人朋友的支持，等過了幾個月後就能反敗為勝。

生肖羊

屬羊的人，今年本來運勢不錯，但在2月分出現一些凶星影響，導致各方面不如意，尤其金錢方面可能會漏財，所以要加強資金的控制，不要隨便投資自己不擅長的項目，也不要幻想一夜暴富的機會，最好的方法是隨遇而安，多將精力在自己的主業上，便可以安全度過厄運。

▲屬龍的朋友，2月份要沉穩面問題，勇於承擔責任。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）