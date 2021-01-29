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來電玩展跟技嘉頂尖對決！人氣實況主PK賽、頂級電競裝備首亮相陪你邁向巔峰

來電玩展跟技嘉頂尖對決！人氣實況主PK賽、頂級電競裝備首亮相陪你邁向巔峰（圖／品牌提供）

▲技嘉科技旗下電競品牌AORUS在電玩展搶先亮相新一代電競筆電、Z590主機板，吸引玩家朝聖。（圖／品牌提供）

記者蘇晟彥／台北報導

2021 TpGS電玩展即將來臨，所有Gamer無不摩拳擦掌，要到睽違已久的電玩展探險。這次技嘉科技旗下電競品牌AORUS早已做好準備，準備滿滿節目要與玩家來場「頂尖對決」。現場將迎眾多英雄聯盟頂尖高手、人氣實況主與玩家現場互動、較勁。此外，AORUS更將在電玩展搶先公開展示Z590主機板、最新一代旗艦級電競筆電、電競螢幕等「頂級電競裝備」，更在電玩展展期與原價屋推出專屬優惠，讓玩家能用AORUS電競裝備讓自己的技術、硬體都「內外兼具」，邁向頂尖高手之路。

AORUS「頂尖對決」攤位一共分成「活動舞台區」及「Gaming Corner電競專區」，在活動舞台區部分，將由超豪華人氣陣容包含咪咪蛋、GamerBee、Jojo 啾啾、GodJJ等，與玩家在《英雄聯盟》中一較高下，不管是親自上陣踢館，或是在台下感受最嗨氣氛，都有機會獲得「AORUS信仰周邊」。此外，只要參加「今晚我想來點AORUS RTX30顯卡」活動，使用My RTX 30濾鏡拍下照片或影片，公開上傳IG並HASHTAG就有機會把賣到缺貨、排隊也要等很久的「AORUS RTX 3080 XTREME旗艦級顯示卡」直接帶回家。

▼GamerBee說玩遊戲時最需要的就是「穩定」，才能招招精準不失誤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼技嘉科技新聞置入。（圖／記者周宸亘攝）

受邀參加技嘉AORUS TpGS電玩展的GamerBee小向說，因為自己本身是台灣職業格鬥遊戲選手，在打Game的時候最怕遇到網路Lag、遊戲畫面幀數不夠的問題，像是以前出國比賽時，碰到設備不夠、螢幕跟實際操作不同時，就常常會出現失誤，但隨著許多電競設備的出現，這些問題慢慢被解決。而因為要時常飛出國，比賽前有必須要訓練，這時候他都會準備一台電競筆電，方便隨時能夠打開來就即刻開戰，但只要回到家中，因為還有實況的需求，他就會選擇穩定性高的主機，像是這次展出的「AORUS最強效能電競主機」有非常穩定的主機板及顯卡，能讓對戰過程非常穩定、順暢。

而在舞台活動中也有許多因為熱愛電競，到AORUS攤位上與GamerBee、JoJo一起來場中路單挑的玩家，GamerBee也想跟他們說，很開心能在現場看到這麼多有著「AORUS信仰」的人前來攤位同樂，尤其是看到底下有許多懷抱電競夢想的小朋友，看到大家一起熱血、一起吵鬧，就覺得十分開心。

身為「Gamer信仰」的AORUS，當然也直接將「信仰」搬到電玩展，在「Gaming Corner電競專區」中就率先公開亮相Z590主機板、新一代旗艦級電競筆電等產品，讓玩家能夠近距離看到本尊及試用，引起不少玩家在攤位一睹為快。在眾多商品中，記者也整理出本次在攤位上重點商品，讓大家能在有限的時間內一次瀏覽完畢

AORUS最強效能電競主機

在本次電玩展中，以AC700G全塔式機殼搭載首次公開亮相的Z590 AORUS MASTER主機板及RTX3090 XTREME顯示卡所誕生的「AORUS最強效能電競主機」，受到玩家重度關注。

對於Gamer來說，再好的配備也必須要有穩定的主機板做乘載，這次Z590主機板以最高20項數位電源VRM設計及新一代Fins-Array II散熱規劃，輔以6層兩倍銅電路板及絕佳散熱技術，完美駕馭高效能處理器的能量，滿足玩家在系統效能、電源穩定、散熱及音效等各方面需求。

RTX30系列顯示卡則採用MAX-Covered Cooling超飽和散熱技術，結合3個獨特刀鋒疊合扇，搭配特殊設計風爪葉片、正逆轉疊合扇功能以及純銅超導熱板與複合式熱管加上技嘉Screen cooling散熱技術，延伸鰭片讓風流穿透顯示卡，整體形成一個效率極高的散熱系統，可以讓安培顯示晶片穩定的運作。對於想要「炫光」效果的玩家，側面嵌入功能強大的LCD螢幕，可以顯示各種顯卡的資訊，還可以自訂GIF動畫、文字與圖片。

最後，有好的硬體配置，外觀自然也要「酷炫有型」，在機身上刻劃AORUS無懼精神信仰的「AORUS C700 GLASS 旗艦級全塔式電競機殼」，讓整體質感再加倍，擺在家中完全是「潮流」代名詞。

▼Z590主機板搭配RTX30系列顯示卡不僅帶來超穩定遊戲體驗，炫光特效更是酷炫有型。

▲▼技嘉科技新聞置入。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼技嘉科技新聞置入。（圖／記者周宸亘攝）

電競筆電系列AORUS 17G、AERO 15 OLED

AORUS 17G是與G2Esports共同開發，專為Gamer所設計「世界最薄搭載機械鍵盤筆電」，搭載Core™ i7 H系列、八核心處理器及GeForce RTX 3080顯示卡，配備WINDFORCE Infinity散熱技術，強大散熱催生完整RTX 30顯卡效能，應付各類型遊戲完全不卡頓，螢幕採用IPS等級超高更新率300Hz面板，可以有效降低殘影與畫面撕裂，再配上歐姆龍真機械軸，將青軸手感、茶軸聲音置入機身，就算在外也能享受絕佳鍵盤手感。

AERO 15 OLED創作者筆電配備Xrite Pantone校色認證的4K OLED面板，出廠前皆經過專業校色程序後才會到消費者手中，擁有超廣的DCI-P3 100%色域和VESA DisplayHDR 400 True Black認證，對於創作者而言，不管是觀賞影片、進行創作，都可以確保細節的逼真度與精準色彩，而多樣化連接埠及99Wh電池容量，具備外出的便攜性，效能上搭配RTX 30系列顯示晶片及Core i7 H系列處理器，輔以WINDFORCE Infinity散熱技術、獨家Micorsoft Azure AI優化資源分配，隨時隨地都能實現創意。

▼AORUS 17G高配備讓各類型遊戲都能輕鬆應付。

▲▼技嘉科技新聞置入。（圖／記者周宸亘攝）

▼AORUS 17G採用歐姆龍真機械軸，將青軸手感、茶軸聲響完美融入。

▲▼技嘉科技新聞置入。（圖／記者周宸亘攝）

▼專為創作者設計的筆電AERO 15 OLED配備Xrite Pantone校色認證的4K OLED面板，確保細節的逼真度與精準色彩。

▲▼ 技嘉 。（圖／記者周宸亘）

電競螢幕系列AORUS FI27Q-X及AORUS FI32Q

對於Gamer而言，大尺寸螢幕跟超清晰解析度已經不再是二擇一的條件，而是「小朋友才做選擇，我全都要！」在這次電玩展中亮相的AORUS FI32Q採用32吋大尺寸快速液晶SuperSpeed IPS面板設計，原生8bit顯示色彩搭配1ms反應時間與165Hz更新率，配合HDR400與94%DCI-P3廣色域，讓玩家體驗到絕美的畫面呈現！此外，六軸色彩控制與硬體Eyesafe護眼機制，對於有長時間工作、打Game需求的人，都能讓眼睛的疲勞感下降。

而AORUS FI27Q-X採用快速液晶SuperSpeed IPS面板設計，大幅縮短反應時間至0.3ms，2K解析度搭配240Hz超高更新率，用來遊玩FPS、競速類型的遊戲都游刃有餘。此外，還提供100% AdobeRGB超廣色域與VESA HDR400，用來剪片、追劇，都能享受前所未有的視覺震撼。

▼FI32Q採用32吋大尺寸快速液晶SuperSpeed IPS面板設計，原生8bit顯示色彩搭配1ms反應時間與165Hz更新率，感受制霸戰局的快感！（圖／品牌提供）

來電玩展跟技嘉頂尖對決！人氣實況主PK賽、頂級電競裝備首亮相陪你邁向巔峰（圖／品牌提供）

▼FI27Q-X採用快速液晶SuperSpeed IPS面板設計，大幅縮短反應時間至0.3ms，2K解析度搭配240Hz超高更新率，提供細膩的畫面品質及順暢遊戲體驗。

▲▼技嘉科技新聞置入。（圖／記者周宸亘攝）

在AORUS攤位上體驗完「頂尖對決」及「信仰裝備」後，就趁著領到年終、過年紅包，來替自己好好升級裝備一波，在電玩展展期，技嘉AORUS與原價屋合作，推出TpGS線上展多項優惠活動，詳情請洽原價屋全台經銷門市。

A.AORUS FI27Q-X電競螢幕於展期間進行線上新品首賣活動，買就送AORUS K1電競鍵盤及 AORUS M5電競滑鼠，限量20台。
B.購買AORUS指定型號電競筆電，$26,900有找，加碼送記憶體或電馭叛客2077遊戲。
C.購買技嘉限定套裝機，加贈AORUS主機防撞包，指定AORUS TGS套裝機選配技嘉RTX 30顯示卡再送AORUS信仰安全帽。

詳情以網站內容為準，贈品有限送完為止。
https://img.coolpc.com.tw/mkt/age/edm/tgs2021/coolpc-tgs2021-online-giga.html

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