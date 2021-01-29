承億文旅蟬連最美飯店　日月潭、高雄今年雙展店

▲承億文旅墾丁雅客小半島 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

知名文創設計旅店品牌-承億文旅除勇於聯手各跨界知名品牌於飯店大廳做時尚展演，更憑藉積累多年的空間美學設計力，讓承億文旅成為指標旅遊平台-易遊網舉辦的「台灣最美飯店」最大贏家，旗下6間飯店總計5間飯店奪榜，其中以「阿里山高山茶為主題」的體驗式設計旅店-桃城茶樣子二度蟬聯「2020全台最美飯店優勝」。

2020第三屆「台灣最美飯店」票選活動，經過為期二周的激戰累績超過15萬名網友熱情響應，將台灣各飯店以規模、定位與類型分為4大類別，其中「精品渡假型」由承億文旅桃城茶樣子再次蟬聯最美飯店冠軍，其特色外觀捕捉自台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊的意象，近年來已成為嘉義市的知名地標。

承億文旅另一分館「花蓮山知道」，以山、海、原住民文化為主題，亦上榜「2020精品渡假型最美飯店」，館內邀請5位藝術家運用在地素材打造獨一無二的藝術客房，展現花蓮風土文化，更獲得網友「有文化涵養又別出心裁的設計」的評價。

▲承億文旅花蓮山知道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另一「2020全台最美飯店」類別「精品都會型」，總計上榜的五名飯店其中承億文旅集團一口氣包辦3名，包含外觀以鳥籠意象所打造的「承億文旅台中鳥日子」，輕工業風格及清水模建材，展現瀟灑奔放的旅人姿態，相當具有特色；「承億文旅 嘉義商旅」則運用檜木、櫻花為主題概念，傳遞座落在阿里山腳下的美麗小城故事，受到文青旅人熱推；依傍在淡水河畔漁人碼頭的「承億文旅淡水吹風」，大廳設計有著大船入港的意象，帶領旅人的視線緩緩延伸至淡水風光。

▲承億文旅桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅董事長戴俊郎表示，旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個全新體驗的平台，除為了體驗特色主題飯店而旅遊外，也願意更積極在旅遊中嚐試新生活風格，換言之有能力不斷創新打造跨界體驗的旅店將成為旅行目的地。

除了以空間設計美學為強力基石外，承億文旅更擅長將「跨界的文化創意與藝術」融入在飯店內，每一間承億文旅飯店在不同的季節都有不同的展覽供旅人及附近居民閱讀，更邀請在地藝術家進駐飯店將藝術創作於房間內，以在地文化的內容開發，給予旅人不同以往的旅宿體驗，目前已有超過50個品牌及藝術家在承億文旅辦過近百場展覽，總計看展旅客超越百萬人。

承億文旅品牌長簡巧珊進一步表示，承億文旅以旅遊風格創造者為主題學，在2020聯手地方創生品牌太平藍做客家藍染展、紳士品牌-林果良品合辦品酒講堂、也與公部門單位(工 研院)以東石蚵殼再生為題開發深度旅遊-海風藝術營…等，而與金馬影展最大贏家-國片『消失的情人節』、智慧3C品牌『小米』的異業合作更將承億文旅的年度聲勢放到最大。

承億文旅日前宣布將於今年分別在日月潭及高雄再展店，日月潭新館地點除擁有日月潭邊第一排美景，更會與當地名勝-文武廟有深度文化體驗合作，而高雄新館落腳自在有亞洲新灣區核心之稱的「高雄總圖」文創會館，預計打造出最具城市閱讀力的五星級文創酒店!

▲承億文旅桃城茶樣子 再次蟬聯2020全台最美飯店冠軍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅官方網站：www.hotelday.com.tw

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