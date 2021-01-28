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涉幫扁珍洗錢逃美　黃芳彥傳身亡…查證屬實將「撤通緝不起訴」

▲▼特偵組頭號通緝犯黃芳彥，移交北檢追捕。（圖／翻攝自東森新聞）

▲黃芳彥涉幫扁珍洗錢遭通緝，時效到2034年。（資料照／翻攝自東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

前新光醫院副院長黃芳彥，因涉嫌在國務機要費案中，幫前總統夫人吳淑珍洗錢，遭特偵組調查期間，逃亡美國，被發布通緝到2034年為止，如今傳出黃疑似在美國身亡，據了解，接辦洗錢案的台北地檢署目前尚未收到司法互助訊息，但若查證屬實，依法須撤銷死亡當事人的通緝，再做不起訴處分。

前最高檢特偵組從2008年、前總統陳水扁卸任開始，追查扁珍涉及國務機要費貪污案，同步清查外傳扁家貪污所得「海角七億」下落，懷疑和吳淑珍私交甚篤的黃芳彥疑似幫忙處理至少2億元財物，但黃早已在同年就逃往美國。

擁有美國綠卡永久居留權的黃芳彥，在2008年底，曾透過管道向特偵組陳報，證實曾幫吳淑珍保管數十件珠寶鑽石，價值約1億元，但始終不願返台說明，特偵組在2009年依違反《洗錢防制法》，對黃發布通緝，時效到2034年1月25日為止。

特偵組熄燈解散後，相關案件回歸一審台北地檢署管轄，對於黃傳出身亡消息，北檢表示未獲相關資訊，據了解，未來檢察官若透過司法互助管道，獲得美方正式通知確認，依法將撤銷黃的通緝令，且針對他所涉及的洗錢部分予以不起訴。

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