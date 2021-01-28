疫調人員壓力狂飆　暖心餐廳贈套餐「力挺守護桃園」

▲暖心餐廳川門子加碼捐贈個人套餐力挺疫調人員。（圖／川門子提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情阻不斷愛心！桃園市蘆竹區知名川門子餐廳，獲悉市府衛生局配合中央疫情指揮中心啟動部桃專案後，負責社區防疫工作的疫調人員，工作壓力倍增，不但承受感染風險，還蒙受不少民眾的電話謾罵、指責。川門子28日再度捐贈個人套餐給衛生局疫調人員，以示力挺並共同守護家園。

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▲▼暖心餐廳川門子捐贈個人套餐力挺疫調人員。（圖／川門子提供）

川門子餐廳執行長劉如淳指出，川門子秉持感恩之心，多年來於每年農曆年前夕，會舉辦送暖愛心年菜活動，捐贈溫馨家庭年菜外帶組合，給桃園的弱勢單位或家庭，回饋社會。從去年開始，桃園各大餐廳受到疫情影響，大家經營艱辛，但川門子仍一秉以往，做公益未受疫情波及。

▲▼川門子連續三天製作個人套餐給予分處三個地區隔離所的部桃醫護人員。（圖／川門子提供）

尤其是，衛福部桃園醫院出現院內群聚，進而社區感染，甚至有縣市首長發出「避桃令」後，川門子堅信「桃園在地企業要挺桃園人」，力挺部桃醫護人員，一聽到最辛苦的部桃醫護人員進行相關隔離14天的訊息，餐廳全體同仁立馬動起來，連續三天製作個人套餐給予分處三個地區隔離所的部桃醫護人員，力挺醫護保護國人的健康。

川門子曾連續榮獲桃園金牌好店與金牌好禮的殊榮，長年做公益關心社會被喻為暖心餐廳。

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