跨年之亂！7自主管理者闖五月天演唱會　增社區感染風險共罰33萬

▲桃園衛生局於五月天演唱會後，進行環境消毒。(圖／衛生局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

只差1天就解除自主健康管理，卻因參加五月天跨年演唱，4民眾6日遭桃園市衛生局各開罸3萬元；另3名尚有3天即解除自主健康管理者，則各處7萬元罰鍰。桃園市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心是在2020年12月22日公告居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，不得前往參與大型集會活動。

而上述7人在未解除自主健康管理期限內，參加2020年12月31日、2021年1月2日，五月天於桃園青埔棒球場舉辦的大型演唱會，經桃園市政府派出防疫督導小組前往現場稽查，當場查獲7名民眾違反自主健康管理期規定，進入大型集會活動，防疫督導小組除現場勸離民眾，並已依傳染病防治法加重處以罰鍰，衛生局呼籲民眾落實自主管理，切勿以身試法。

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衛生局說明，依傳染病防治法規定，居家隔離及檢疫者，應於隔離及檢疫期滿後，再進行7天的自主健康管理，如有違反規定者，可依法分別處以6至30萬元及1至15萬元罰鍰；此次違法參加演唱會活動的民眾皆屬居家檢疫後自主健康管理對象，衛生局考量違規者參加大型人潮擁擠演唱會，長時間且近距離接觸不特定人，已提升傳染他人或社區感染風險，依其自主健康管理期屆滿日數之風險，處以4名仍有1天即始解除自主健康管理之民眾3萬元罰鍰、另3名尚有3天始解除則處以7萬元罰鍰。

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