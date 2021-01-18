疫情升溫　桃園聯防醫療網召開緊急醫療協調會啟動4項措施

▲疫情升溫，桃園衛生局針對急重症病患啟動4項措施。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應北部某醫院院內醫護人員感染確診再增1人，疫情升溫，桃園市衛生局18日邀集轄內急救責任醫院組織緊急應變聯絡網絡，並主動聯繫衛生福利部醫事司因應該起院內感染事件，針對急重症病患啟動4項措施如下：

一、林口長庚醫院為北桃竹合作網絡的基地醫院，亦為桃園市醫學中心等級醫院、針對急性冠心症（STEMI）、腦中風（CVA）、主動脈剝離、重大外傷四大急重症，需收治於加護病房者，透過院際間轉院機制，轉院前先聯繫林口長庚醫院，了解其醫療量能後再行轉院。倘林口長庚醫院尚需時間負荷，為求把握醫療黃金時間救治，亦可透過院際間轉院機制，聯繫臺北區醫療網的亞東醫院及雙和醫院等協助，對於非時間性之重症，則由其他家急救責任醫院先行協助處置。

二、24小時提供「急性缺血性腦中風靜脈血栓溶解劑治療」：除林口長庚醫院之外，聯新國際醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、臺北榮民總醫院桃園分院、天晟醫院、聖保祿醫院、天成醫院及怡仁綜合醫院計8家醫院，亦可提供上述醫療服務。

三、24小時提供「執行緊急冠狀動脈介入術」：除林口長庚醫院之外，敏盛綜合醫院、聯新國際醫院、國軍桃園總醫院、臺北榮民總醫院桃園分院、聖保祿醫院及天晟醫院計6家醫院，亦可提供上述醫療服務。

四、請各急救責任醫院先行整備，俟衛生局通知時並於1週內恢復專責病房開放應變。衛生局王文彥局長表示，在疫情嚴峻時刻，再次呼籲桃園市民注意自身健康，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀的臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等症狀。

民眾若有發生疑似感染症狀，請聯繫傳染病相關諮詢，撥打市話1922免付費專線，或防疫專線 0800-033-355。

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