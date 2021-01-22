LIVE／桃園疫調人員發燒、台塑確診技師足跡　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

國內疫情緊張，部立桃園醫院群聚風波未歇，今傳出桃園3名疫調人員出現症狀而遭隔離。中央流行疫情指揮中心今（22）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。除了說明桃園最新調查進展，預期也將針對另一起台塑外籍技師染疫事件公布相關活動史、接觸者匡列。

桃園傳出有3名疫調人員出現發燒、腹瀉等症狀而遭隔離，衛生局昨日還大動作消毒。桃園市長鄭文燦今日上午接受媒體訪問時坦言，衛生局內有3位同仁出現症狀，不過第一時間就送去隔離，後續為了安全也做了特別的消毒，目前採檢都是陰性。

另外，昨日傳出台塑嘉義新港廠有外籍技師離台後確診新冠肺炎，指揮中心傍晚緊急回應，該案為新增境外移入病例，人在台灣的醫院隔離治療，而他去年12月30日持陰性證明入境，1月14日結束居家檢疫之後，20日自費採檢確診，由於病毒量低，研判為境外染疫，至於結束居家檢疫之後到自費採檢以前，初步調查期間活動均有佩戴口罩，主要活動地為工作地點及住宿地點周圍，將進一步調查是否有其他公共場所活動史，接觸者也在匡列中。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

部桃醫院染感事件，昨日並未新增病例，維持10例個案，第一例是住院醫師（案838）照顧接觸美國返台境外移入患者（案812）不幸染疫，之後傳給同院護理師的同住女友（案839）；案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868），另案838曾治療一名不同樓層病房患者，其外籍看護在旁接觸染疫（案869)；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）、案839的同住阿嬤也確診。

指揮中心統計，至21日為止國內累積873例確診，分別為768例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、771人解除隔離、其餘住院隔離中。