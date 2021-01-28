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「花1999元買4台暖氣」賺到了　她拆包裹氣炸！網酸：怎都學不乖

▲▼在臉書一口氣買4台1999元暖氣機，買回家等於買垃圾回家（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO就是看到暖氣下殺，才心動購物！（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

臉書購物充斥著詐騙陷阱，千萬別貪小便宜！一名女網友驚呼，日前在FB不知名粉專，一口氣買4台小型暖氣機，怎料拆開包裹後，發現4台全壞了，按下電源鍵卻沒熱風，急著向粉專回報，竟被賣家封鎖訊息，氣得她大罵「買回家等於買垃圾回家...」

一名女網友在臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》抱怨，因前一陣子寒流狂襲，一般實體店面根本買不到暖氣，恰巧在臉書塗鴉牆上，跳出某粉專正在販售小型暖氣機，她隨即下標4台，總共1999元，怎料收到貨，實際打開機器根本無法運作，下秒原PO才恍然大悟被詐騙了。

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原PO表示，確定機器無法運作後，當下聯絡粉專要求退貨，不料訊息早已被封鎖，讓她崩潰勸世，「有買到的朋友，我告訴你買回家等於買垃圾回家...看到我這篇文章請不要去取貨！」

▲▼在臉書一口氣買4台1999元暖氣機，買回家等於買垃圾回家（圖／翻攝爆料公社）

▲▼在臉書一口氣買4台1999元暖氣機，買回家等於買垃圾回家（圖／翻攝爆料公社）

▲按下開關鍵，暖氣機根本沒反應！（圖／翻攝爆料公社）

文章貼出後，網友反指責，臉書購物太猖獗，「四台不到兩千也太假」、「千萬別買FB的東西，根本是送錢」、「這個價錢，便宜也沒好貨」、「一頁式廣告的東西都不能信」、「麻煩沒事逛一下爆系社團，臉書廣告九成九都是詐騙，這事已經是公開的秘密了」。另有一名苦主簽到哀號，「我也買了...學到乖了」。

畢竟是耗電量的產品，網友紛紛建議，去實體店面選購才有保障，「買電器產品寧願花時間去實體店面挑，不怕買錯更不會有被詐騙的風險」、「怎還有人買臉書商品，除非商家本身有櫃或是直營店」。

對此，刑事警察局整理出「臉書一頁式購物詐騙網頁」特徵供民眾檢視比對，若發現臉書購物詐騙網頁，可撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，也呼籲民眾向親朋好友宣導勿在臉書購物，避免更多人因臉書假廣告而遭購物詐騙。

▼網友全搖頭：怎麼都學不乖！（圖／翻攝爆料公社）

▲▼在臉書一口氣買4台1999元暖氣機，買回家等於買垃圾回家（圖／翻攝爆料公社）

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