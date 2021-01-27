快訊／新黨：堅信潘懷宗清白　「絕無詐領助理費挪作私用」

▲新黨台北市議員潘懷宗。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員潘懷宗涉嫌詐領助理費，初估金額高達300萬元，遭士林地檢署26日約談，並前往辦公室搜索，檢方事後認為潘懷宗有湮滅證據及勾串證人、共犯等嫌疑，27日向法官聲請羈押。對此，新黨27日上午正式回應，堅信潘懷宗清白，絕無詐領助理費挪作私用。

關於潘懷宗被聲請羈押一事，新黨表示，首先檢方指控12年涉貪300萬，一個月涉嫌挪用2萬，以潘懷宗的收入，這項指控完全不合理、本黨堅信潘懷宗的清白，絕無詐領助理費挪作私用。第二，檢方稱2020年接獲舉報，2020年上半年正好是潘懷宗在節目上首次依據專業發表，希望人民不要歧視新冠病毒，並透露病毒發源地未必在武漢一事。

新黨指出，第三，2020年下半年，正好也是士林北投立委湧起被罷免聲浪，而潘懷宗議員在地方連任五屆、實力堅強。第四，新黨已請律師團全面協助，倘若檢方指控為真，新黨絕不護短；倘若檢方成為政治打手惡意栽贓，新黨不僅捍衛潘懷宗議員及新黨名譽，也將全力反擊。

而潘懷宗議員辦公室則指出，「其實目前狀況我不太清楚，我們只是做好議員交辦質詢和選民服務，且以我們了解議員向來守法，其他靜待檢調調查，感謝大家的關心。」