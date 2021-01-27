這些議員捲入詐領助理費下場曝　「他」狂撈逾2千萬遭判貪污罪

▲台北市議員潘懷宗、新北市議員黃永昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員潘懷宗、新北市議員曾煥嘉27日接連傳出詐領助理費，目前都遭聲押。其實，民代詐領助理費的案件層出不窮，像是前台北市議員童仲彥也曾捲入案件，遭判3年10個月，而另一名新北市議員黃永昌詐領金額達2千多萬餘元的助理費，最後被依貪污罪起訴。

潘懷宗遭查出涉嫌詐領助理費，初估金額高達300萬元。士林地檢署26日約談潘懷宗等7人，並前往辦公室搜索，檢方事後認為潘懷宗有湮滅證據及勾串證人、共犯等嫌疑，27日向法官聲請羈押。

前台北市議員童仲彥也被控利用親友名義詐領助理費12萬餘元，遭檢方依照「貪污罪」嫌提起公訴。一審將他重判7年6月，另判刑5月得易科罰金。案經上訴，高等法院二審19日宣判，仍認定童仲彥貪污有罪，但考量他僅詐領5萬餘元，因此輕判3年10月、褫奪公權2年，可上訴。

另外，台北市議員林穎孟遭辦公室助理指控，挪用勞健保公款、詐領助理費等，鬧上媒體版面，挨批根本是表裡不一的假面甜心、慣老闆。而對於助理的指控，林穎孟對外聲明指控不實，勞資協商也談不攏，整起案件仍未有結果。

在新北部分，新北議員曾煥嘉涉嫌詐領助理費，新北地檢署指揮廉政署偵辦，持法院核發之搜索票前往板橋等地共計8處搜索。檢方訊問後，認為曾煥嘉涉犯貪汙治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」及刑法「使公務員登載不實」等罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，已向法院聲請羈押禁見。

至於爆出詐領逾2千多萬元的新北市國民黨籍市議員黃永昌，涉嫌在3屆議員期間，與妻子、會計聯手，利用親友當人頭，詐領助理費2028多萬元，轉至經營的保全公司當作支付員工薪資費用，經調查黃永昌罪證確鑿，將他與妻子、會計，及提供帳戶男子等4人依貪污罪起訴，其餘8名人頭依公務員登載不實罪緩起訴處分。

除了雙北外，桃園市民進黨籍市議員邱佳亮也因詐領助理費等公費822萬餘元，被依貪污罪判刑12年6月定讞，去年11月發監執行，但他認為司法不公，會請律師研擬提出非常上訴。

▼童仲彥。（資料照／記者黃彥傑攝）

