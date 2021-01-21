幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

▲草屯透天厝火警，水族箱內的寵物蛇被燒死。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

幫蛇取暖險燒掉全家！草屯一戶透天厝20日發生火警，一家三口受困陽台順利獲救，但住家燒毀嚴重。警消一查，發現原來是屋主為了幫放在水族空箱內的寵物蛇取暖，拿出1年沒用的增溫器插電使用，疑似因此引發火警。

南投縣消防局20日早上7點多獲報，草屯鎮一處透天民宅發生火警，現場有濃煙竄出，並有2名大人抱著1名小孩在陽台邊待救，消防隊立刻出動人車前往，一邊佈水線，一邊升起雲梯車將人員救出，火勢也在20分鐘迅速撲滅。然而，消防隊進入火場發現，起火位置是一個水族箱，裡面有一條蛇已被燒死。

▲▼警消救出受困民眾。（圖／民眾提供）

屋主才說出，他因為要幫飼養的寵物蛇取暖，拿出放1年沒用的增溫器插電，希望讓蛇暖和些。

草屯分隊長陳世昌表示，經調查，屋主因為寒流天冷，為了維持水族箱內溫度，使用擺放很久的溫控器幫蛇取暖。結果，不只燒了客廳，甚至差點燒了整個房子。

▲▼警消及時滅火，但屋內差點燒毀，水族箱疑為起火處。（圖／民眾提供）

他也說，不少寵物愛好者買來器材控溫，但加溫器、燈管、過濾器和供電馬達，最容易引起火災；品質較差增溫器用久則會過熱冒火花！類似火警都發生在冬季，民眾使用不慎可能引發火災。

陳世昌提醒，「天冷時水族箱火警就是高峰期！」，要防範電器火災，千萬要記住「五不一沒有」，養成良好的用電習慣。「五不」為用電不超載、電線不折損、插頭不用不插、電器旁不放置易燃物品、插頭不潮濕污損；「一沒有」就是沒有安全標章產品不買不用。另外，在居家中的寢室、客廳、樓梯間走廊及廚房加裝住宅用火災警報器，可以偵知火災的發生，提早應變爭取火場逃生時間。

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