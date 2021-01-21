　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

▲▼草屯透天厝火警，警消救出受困民眾。（圖／民眾提供）

▲草屯透天厝火警，水族箱內的寵物蛇被燒死。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

幫蛇取暖險燒掉全家！草屯一戶透天厝20日發生火警，一家三口受困陽台順利獲救，但住家燒毀嚴重。警消一查，發現原來是屋主為了幫放在水族空箱內的寵物蛇取暖，拿出1年沒用的增溫器插電使用，疑似因此引發火警。

南投縣消防局20日早上7點多獲報，草屯鎮一處透天民宅發生火警，現場有濃煙竄出，並有2名大人抱著1名小孩在陽台邊待救，消防隊立刻出動人車前往，一邊佈水線，一邊升起雲梯車將人員救出，火勢也在20分鐘迅速撲滅。然而，消防隊進入火場發現，起火位置是一個水族箱，裡面有一條蛇已被燒死。

▲▼草屯透天厝火警，警消救出受困民眾。（圖／民眾提供）

▲▼警消救出受困民眾。（圖／民眾提供）

▲▼草屯透天厝火警，警消救出受困民眾。（圖／民眾提供）

屋主才說出，他因為要幫飼養的寵物蛇取暖，拿出放1年沒用的增溫器插電，希望讓蛇暖和些。

草屯分隊長陳世昌表示，經調查，屋主因為寒流天冷，為了維持水族箱內溫度，使用擺放很久的溫控器幫蛇取暖。結果，不只燒了客廳，甚至差點燒了整個房子。

▲▼草屯透天厝火警，警消救出受困民眾。（圖／民眾提供）

▲▼警消及時滅火，但屋內差點燒毀，水族箱疑為起火處。（圖／民眾提供）

▲▼草屯透天厝火警，警消救出受困民眾。（圖／民眾提供）

他也說，不少寵物愛好者買來器材控溫，但加溫器、燈管、過濾器和供電馬達，最容易引起火災；品質較差增溫器用久則會過熱冒火花！類似火警都發生在冬季，民眾使用不慎可能引發火災。

陳世昌提醒，「天冷時水族箱火警就是高峰期！」，要防範電器火災，千萬要記住「五不一沒有」，養成良好的用電習慣。「五不」為用電不超載、電線不折損、插頭不用不插、電器旁不放置易燃物品、插頭不潮濕污損；「一沒有」就是沒有安全標章產品不買不用。另外，在居家中的寢室、客廳、樓梯間走廊及廚房加裝住宅用火災警報器，可以偵知火災的發生，提早應變爭取火場逃生時間。

濕敷、乾擦都好用

【更多新聞】

公主女早餐店面試「連3次放鳥」　竟狂罵店員：和富毛鴨肉一樣

無人機「吸毒氣」開罰黑心廠千萬　檢起訴2人再追繳1.1億空污費

台中槍手狂轟當鋪62槍動機曝　2年前遭打斷手腳！仇家獲輕判沒賠償

ET快訊
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

快訊／北市文山區1女墜樓！　倒臥社區2F露台明顯死亡

交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄

「不要再有滅族的董家」　普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

國小畢業「靠一張嘴」上約砲神器誆投資　2多金女遭詐近千萬

竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

快訊／屏東鐵皮屋大火！「屋內驚見1焦屍」燒到全黑　身分待確認

快訊／實踐大學驚傳墜樓！25歲女畢業生突返校　6樓墜落送醫搶救

控老婆賣房逼離家！人夫獨養4子女　苦等18年才放生

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

快訊／北市文山區1女墜樓！　倒臥社區2F露台明顯死亡

交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄

「不要再有滅族的董家」　普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

國小畢業「靠一張嘴」上約砲神器誆投資　2多金女遭詐近千萬

竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

快訊／屏東鐵皮屋大火！「屋內驚見1焦屍」燒到全黑　身分待確認

快訊／實踐大學驚傳墜樓！25歲女畢業生突返校　6樓墜落送醫搶救

控老婆賣房逼離家！人夫獨養4子女　苦等18年才放生

董家大姐提告「普悠瑪案調查不實」　運安會：家屬都沒有提出質疑

福特54.4 萬休旅雙動力墨西哥登場　這車系國內沒了

新北五股坑溪變超噁乳白勾芡湯！查出真兇了

住家裡通勤上班「4點就要起床」他考慮租屋　網見1條件：不如不要

《上流戰爭》42歲李智雅辣翻！「鏤空露背裝」秀魔鬼身材超逼人

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

蔡其昌全面盤整中職規章制度　波西條款、FA開季解決

學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」

全台警戒！每日確診百例就封城　一張圖秒懂「疫情應變4階段」

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

2男1女跑成大公園玩3P　深夜瘋狂合體

淡水少年削臉保命手術取消！醫：要有心理準備

女住院與男病友啪3次！台大判賠結果出爐　

唐吉訶德Day3凌晨人潮暴減　5分鐘結完帳

水晶蝦大王榨乾植物人老爸3千萬　找黑道逼親姊讓出豪宅

包偉銘子車禍遭求償1500萬元　二審結果出爐

屏東屁孩羞辱街友　校方回應了

即／女移工躲廁所產嬰！雇主嚇壞　胎兒送醫不治

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

即／實踐大學台北校區　25歲女墜樓

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

驚悚畫面！21歲醫大女騎士路口慘撞

更多熱門

相關新聞

買衛生紙回家　售後彩蛋上門討吃

買衛生紙回家　售後彩蛋上門討吃

桃園的網友米娜日前收編了2隻小幼貓，便將幾天前買的衛生紙紙箱暫時當作安置小窩，沒想到仔細一看，才發現這2隻小傢伙竟然「意外撞臉」紙箱上的貓咪圖案，就連顏色搭配也都一模一樣，如此神奇的機緣巧合，讓米娜忍不住直呼，「原來這箱子是注定來裝牠們的，這算是買衛生紙的售後彩蛋嗎？」

女每天好累　監視器發現震撼真相

女每天好累　監視器發現震撼真相

毒蛇現身台北河堤！達人授保命術

毒蛇現身台北河堤！達人授保命術

疑放煙火為神明慶生　民雄早餐店延燒7店面

疑放煙火為神明慶生　民雄早餐店延燒7店面

限時2天！曙光天然餐食犬貓乾糧7折

限時2天！曙光天然餐食犬貓乾糧7折

關鍵字：

火警透天厝水族箱增溫器寵物

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面