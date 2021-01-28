公務員因公失能、死亡慰問金20年未調　考試院研議放寬至600萬

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

為落實照護公務員權益，並激勵士氣，考試院銓敘部研擬修正《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》，主要是建議放寬認定意外的方式，以及公務員因執行職務受傷，雖未住院但經就診治療者，均得請領受傷慰問金，並考量全面調高失能、死亡者的慰問金額度。

銓敘部報告中提到，現行慰問金發給辦法對於執行職務發生意外的定義，侷限於突發性的外來危險，造成其因果關係的判斷不易釐清，且各機關常反應有認定上的困難；另外各界亦有建議發給受傷慰問金的門檻，不宜限制一定醫療次數，否則有違即時慰問的意旨，因此，本次亦予研議放寬。

又為因應公務員執行職務致失能、死亡者，其發給慰問金最高額度自1997年迄今已20年未調整，建議全面提高失能及死亡慰問金額度，最高額度由原本的300萬元調增至600萬元，希望能更有效兼顧慰問及照護的需求。

考試院長黃榮村提示，目前研議中的慰問金辦法修正，期待能彰顯政府基於雇主立場，持續關注公務員執行職務權益的保障，以及照護遺族的基本關懷。他表示，請銓敘部參考與會委員意見，儘速研議修正草案，提報考試院進行審查。

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