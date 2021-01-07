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北市警包庇酒店業案第6波搜索　業者「逢3節再加3萬」3警涉案

▲▼佳麗寶負責人曾小琪。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，7日發動第6波搜索。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，已陸續起訴涉案員警。檢方7日指揮中山分局及調查局北機站發動第6波行動，搜索6人8處據點，其中3人為中山一派出所警員；酒店業者以行賄包庇「消防設施不合格、違反經營酒吧女侍陪酒」，全案朝違背職務行受賄等方向偵辦。

中山分局因轄區內特種行業眾多，歷年來不時傳出警員涉貪醜聞，檢警調接獲線報自2018年起，調查北市中山區官警與酒店業者弊端，先前10多名警員涉嫌收受「立邦」、「夜王」酒店賄賂，經2波起訴、審理後，前中山一派出所所長林崇成等3名警官一審獲判無罪，案件目前上訴審理中。

檢調獲報，2014年3月至2018年5月間，陳彥安任職於中山一派出所並擔任第19勤區管區、涂維廉任職於中山一派出所，擔任第9勤區管區，吳翊銘警員已於2019年因涉案現已遭停職。嘉儷寶集團旗下酒店店長邱瑋信、少爺朱永智、小弟張矩豪為了掩飾讓酒店不被檢查出消防設施不合格，及違法經營有女陪侍酒吧並且媒介色情性交易，以每月6萬元行賄轄區員警，每逢3節再加碼3萬元，以換取員警包庇無視。

台北地檢署檢察官林錦鴻7日指揮調查局北機站、中山警分局，兵分8路搜索3名警員辦公室座位及3名酒店業者，全案朝違背職務行受賄罪方向偵辦。

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