臉書停止推薦政治性社團　祖克柏：人們不喜歡爭執佔據平台

▲臉書去年收益有33％的同比增長。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

臉書CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）27日表示，今後Facebook將「去政治化」，停止推薦政治性社團，政治相關新聞摘要、貼文也會一併減少，「人們不喜歡政治和爭執佔據平台，我們將更加專注在成為團結人們的力量。」

根據《衛報》報導，祖克柏在季度財報會議上公布，Facebook去年10月到12月超出分析師的預期，收入達到280億元，合每股收益3.88美元（約新台幣108元）。但收益僅涵蓋至2020年底，因此不包括1月的「國會暴動」和禁止川普帳號後的反應。

臉書在1月6日國會發生暴動之後，宣布將「封禁90天」當時仍是總統川普的帳號，引來社群媒體「限縮言論自由」的爭議。全球事務負責人克萊格（Clegg）當時表示，「這是前所未有的事件，需要採取前所未有的行動。」

▲Facebook在27日宣布財報後，當天股價卻受到美股大盤影響，反下跌6％。（圖／路透）



而臉書上一些宣揚極端主義的社團被指控，是國會暴動的罪魁禍首。儘管祖克柏在去年10月就曾宣誓作證，停止推薦「政治內容或有社會問題社團」，卻被發現在12月、1月仍繼續推薦。分別觀察1900名用戶的推薦社團名單前100中，就有19個政治性社團。

另一方面，臉書去年經歷廣告商抵制、反托拉斯行動（反壟斷）、2020總統大選爭議等事件，收益報告卻仍有33％的同比增長。社群媒體分析師利特爾頓（Tamara Littleton）表示，「Facebook似乎已不可動搖。但事實是Facebook將利益放在第一位，卻損害了聲譽。」

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）也對臉書等社群媒體巨頭提起一系列「反托拉斯訴訟」，指控這些公司濫用自己在網路上的聲量，壓制其他競爭對手以達到壟斷，並要求臉書需要拆分Instagram和WhatsApp。