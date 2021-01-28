LIVE／部桃清查大樓追案899感染源　陳時中連2周上火線說明

記者陳詩璧／台北報導

部桃醫院群聚事件至昨日為止，已經連續3天沒有新增相關個案，中央流行疫情指揮中心今（28）日下午2時召開臨時記者會。而交通部也將雙鐵防疫的相關措施送到指揮中心，預計今日將會宣布最新交通防疫措施，包括了不販售自由座和車上禁飲食等相關規範，另外，部桃另一棟綜合大樓也將進行清查，2月4日再次進行全院採檢，疫情變化陳時中下午2點一併說明。

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

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部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。

▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，王必勝表示，院內重新清消並且重新分配病房。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中表示，指揮中心已緊急對12A、B病房大外科體系共213名醫護、工作人員進行採檢，核酸檢驗部份已經確認陰性，現再進一步採血進行抗體檢查，結果需要花一些時間。

在部桃的部份，包含擴大回溯目前累計3482人居家隔離；陳時中昨表示，接下來會清查另一棟綜合大樓309人，進行核酸檢測，到2月4日再進行全院採檢，包括留院員工、準備返回工作崗位的，希望可以逐步防堵的完全。



▲截至1月28日上午為止，全台確診總累積人數達893人。（圖／疾管署提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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