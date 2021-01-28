　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

山上花園水道博物館園區繁花盛開　歡迎民眾台南走春

▲台南山上花園水道博物館園區及周邊，目前繁花盛開，正是最佳行春去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館園區及周邊，目前繁花盛開，正是最佳行春去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離春節只剩下半個月，台南山上花園水道博物館園區及周邊，目前繁花盛開，文化局指出，雖然受到疫情影響，大型活動都停止辦理，但廣闊的戶外空間，加上完整的防疫措施，讓博物館及周邊，成為最佳走春去處，民眾可以利用假期，前來感受偽出國的驚喜。

山上花園水道博物館開園1年3個月，入園人數已經突破88萬人次，除了豐富的文化背景，還有充滿特色的百年建築外，不少民眾是衝著廣闊優美的戶外環境而來，文化局也持續增加植栽，營造特色。

▲台南山上花園水道博物館園區及周邊，目前繁花盛開，正是最佳行春去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年春節期間，館方在C館快濾桶室東側將近兩公頃區域，撒下波斯菊種子，五顏六色的波斯菊花海，搭配百年的紅磚建築，以及山上區特有熱情陽光，構出彷彿歐洲古堡般的場景，成功吸引親子及網美前來拍照。

延續去年經驗，館方在兩個多月前就開始整地，灑花籽，目前花苞開始盛開，百花怒放，蜂蝶飛舞，館方還特別開出多條小徑，方便民眾就近取景，預計到春節前後，將會進入極盛期。

▲台南山上花園水道博物館園區及周邊，目前繁花盛開，正是最佳行春去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，附近農民也在175縣道及淨水池入口處，栽種了兩區向日葵，現在也已經盛開，民眾在園區賞完後，就近又可拍攝整片黃澄澄的美景，一舉兩得，連日來，已經有不少早鳥民眾前來搶鮮，預計隨著春節假期將近，勢必再帶動一波山區旅遊潮。

4種香氣可選：四月花香/白茉莉/白麝香/玫瑰香水

ET快訊
快訊／低溫特報！15縣市10°C↓　越晚越冷
5寶爸小兒子「全身30％二度燙傷」！　住加護病房5天
5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾！滿滿誠意：大型家具我再借貨車來搬
快訊／2周都沒休息！　陳時中下午說明疫情最新狀況
周子瑜家遭竊「62張簽名照+專輯11套」！獲利金額曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山上花園水道博物館園區繁花盛開　歡迎民眾台南走春

5寶爸搬家留滿屋垃圾還控「被恐嚇」　前房東大嘆：太切心了

社福團體歲末送暖15年未中斷　邀郵差按門鈴為弱勢長者送年菜

NET服飾連11年封館供採購　雲林家扶親子400人受惠

高雄女漏夜駕車關山探親...引擎室冒煙！　警方第一時間做這事

台東6醫院啟動感染管制查核　衛生局籲民眾按規定戴口罩

防疫提升靠「三寶」！斗六就業中心徵756職缺　改代收履歷

幸福愛集盒大手牽小手　雲林700學童快樂愛環保

雲林虎尾交流道今年春節縮短管制　農曆初三初四7-19時封閉

通報崁頂黑熊受困獲救　台東林管處感謝部落族人

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

山上花園水道博物館園區繁花盛開　歡迎民眾台南走春

5寶爸搬家留滿屋垃圾還控「被恐嚇」　前房東大嘆：太切心了

社福團體歲末送暖15年未中斷　邀郵差按門鈴為弱勢長者送年菜

NET服飾連11年封館供採購　雲林家扶親子400人受惠

高雄女漏夜駕車關山探親...引擎室冒煙！　警方第一時間做這事

台東6醫院啟動感染管制查核　衛生局籲民眾按規定戴口罩

防疫提升靠「三寶」！斗六就業中心徵756職缺　改代收履歷

幸福愛集盒大手牽小手　雲林700學童快樂愛環保

雲林虎尾交流道今年春節縮短管制　農曆初三初四7-19時封閉

通報崁頂黑熊受困獲救　台東林管處感謝部落族人

新北副發言人戴湘儀ft.最美插畫家！揮灑極美「市花」盼熬過疫情

柯文哲：樂活夜櫻季、陽明山花季活動全取消　實施「人流管制」

習近平穿「售價2.8萬羽絨衣」現身！　服裝公司股價猛漲10%

獨／店住混為一談！實登取消「店面」選項　成房價操作大漏洞

陳冠宇好人緣！加盟安永鮮物　羅德隊友、鈴木大地獻祝福

以為自己染新冠！陸男隧道內跳車昏迷　核酸檢測後糗了

醫院配發口罩「不是MIT」護理師很緊張　莊人祥：為先前戰備庫存

男友買百萬車「月繳1萬5」求分攤！她霸氣2舉動...網狂讚：賀逃脫

網瘋傳火車不停桃園站　台鐵怒指「假的！」：不避桃、正向防疫

充電車位惹議！特斯拉車主惡搞油電車成「獨角獸」　結局大逆轉

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

5寶爸留垃圾還控「被恐嚇」　前房東嘆

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開

山上花園水道博物館園區繁花盛開

高雄女漏夜駕車關山探親...引擎室冒煙！

富豪超多　全國就屬員林市最敢生

雲林2對夫妻列居家隔離疫調追蹤

NET服飾連11年封館供採購　雲林家扶400人受惠

18歲騎士台3線自摔　多處骨折送醫

社福團體歲末送暖　邀郵差為弱勢長者送年菜

西螺福興宮擴大佈置燈廊7百米　

通報崁頂黑熊受困　台東林管處感謝部落族人

民進黨台南市黨部發放小英總統春聯福袋

斗六就業中心徵756職缺　改代收履歷

更多熱門

相關新聞

暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

立委陳亭妃與市議員陳怡珍，接到暖心飲料業者「小良田茶飲」，想送愛到台南市郭綜合醫院給醫護加油打氣！隨即與永康青年商會侯廷憲會長及柯奕安理事從中協助聯繫，27日業者免費外送150杯店內招牌飲料到郭綜合醫院，給第一線的抗疫英雄。

鳥友質疑T99黑琵活得好好的為何說死了？　

鳥友質疑T99黑琵活得好好的為何說死了？　

防疫需求2021台灣國際蘭展停辦

防疫需求2021台灣國際蘭展停辦

台南市議會主管為國中生開課！

台南市議會主管為國中生開課！

民進黨台南市黨部發放小英總統春聯福袋

民進黨台南市黨部發放小英總統春聯福袋

關鍵字：

山上花園水道博物館園繁花台南走春

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

拜月老買飲料秒遇天菜！呆妹崩潰逃

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面