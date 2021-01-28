山上花園水道博物館園區繁花盛開　歡迎民眾台南走春

▲台南山上花園水道博物館園區及周邊，目前繁花盛開，正是最佳行春去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離春節只剩下半個月，台南山上花園水道博物館園區及周邊，目前繁花盛開，文化局指出，雖然受到疫情影響，大型活動都停止辦理，但廣闊的戶外空間，加上完整的防疫措施，讓博物館及周邊，成為最佳走春去處，民眾可以利用假期，前來感受偽出國的驚喜。

山上花園水道博物館開園1年3個月，入園人數已經突破88萬人次，除了豐富的文化背景，還有充滿特色的百年建築外，不少民眾是衝著廣闊優美的戶外環境而來，文化局也持續增加植栽，營造特色。

去年春節期間，館方在C館快濾桶室東側將近兩公頃區域，撒下波斯菊種子，五顏六色的波斯菊花海，搭配百年的紅磚建築，以及山上區特有熱情陽光，構出彷彿歐洲古堡般的場景，成功吸引親子及網美前來拍照。

延續去年經驗，館方在兩個多月前就開始整地，灑花籽，目前花苞開始盛開，百花怒放，蜂蝶飛舞，館方還特別開出多條小徑，方便民眾就近取景，預計到春節前後，將會進入極盛期。

除此之外，附近農民也在175縣道及淨水池入口處，栽種了兩區向日葵，現在也已經盛開，民眾在園區賞完後，就近又可拍攝整片黃澄澄的美景，一舉兩得，連日來，已經有不少早鳥民眾前來搶鮮，預計隨著春節假期將近，勢必再帶動一波山區旅遊潮。

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