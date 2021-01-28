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醫護很衰！男「拒戴口罩闖ICU」帶走病危家屬　怒譙：病毒不存在

記者張靖榕／綜合外電報導

英國警方日前通緝一名「造成公共危險的潛在新冠肺炎患者」，該名男子的家屬因染疫住進重症加護病房（ICU），但他與其他同行的人堅決認為「新冠肺炎還沒有被證實真的存在」，因此未帶口罩強闖ICU要帶走瀕死家人。之後醫護要求戴口罩以及警告病人若離開氧氣呼吸治療很快會死亡時，一行人不只不聽勸，還對醫護施加言語暴力。

▲▼醫護很衰！男「拒戴口罩闖ICU」帶走病危家屬　辱譙：病毒不存在。（圖／翻攝推特「@SussexIncidents」）

▲海登萊因率一行人強闖ICU並拒絕防疫，離開醫院後對公共衛生安全造成威脅。（圖／翻攝推特「@SussexIncidents」）

綜合外電報導，英國警方近日公布一張照片，影像中手持電話怒目圓睜的男人，就是來自肯特郡梅德斯通（Maidstone，Kent）45歲的海登萊（ Tobe Hayden Leigh）。根據警方通緝內容指出，海登萊可能已經感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），目前正逍遙法外造成公共衛生危險。

此前海登萊的一名家屬因感染新冠肺炎，被送入紅丘（Redhill）的東蘇瑞醫院（East Surrey Hospital）。根據網路上流傳的一段影片顯示，本月21日海登萊到醫院要強行進入重症加護病房，他還對著鏡頭說新冠肺炎「還沒有被證實真的存在」，所以要來把重病的家屬接回家。

接著醫護人員要求海登萊和同行的親屬友人應戴上口罩後才能進入，但他們不予理會。另一名醫護人員告訴海登萊，重病家屬正在接受氧氣、抗生素和類固醇的治療，因為新冠肺炎已經嚴重影響兩片肺葉，若拔除氧氣呼吸治療的話，患者只能存活半小時。

幾段相關事件的影片於23日在網上流傳，蘇瑞警局發言人指出當時一行人中僅有少部分人有戴口罩，在進到重症加護病探視一名染疫的家屬後，拒絕醫護人員的勸告，不願離開，甚至對他們惡言相向。

發言人表示，警方已針對事件中的違反防疫規範的兩人祭出罰單，同時也發出一張警告。高級督察艾迪（Kimball Edey）表示，警方需要立即與海登萊對話，並強調他應立刻到案說明，因為此時此刻有可能已經染疫的他，正為公共衛生安全帶來極大威脅。

截至台灣時間28日上午9點，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，英國累計372萬5636例確診、10萬2085死。英國疫情嚴重程度為歐洲第一，死亡數也是歐洲第一個突破10萬人的國家；在世界染疫大國中則是第五順位，前面由第四名到第一名分別為俄羅斯、巴西、印度和美國。

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