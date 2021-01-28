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熱心民眾送部桃醫「500鳳梨酥」　大林慈濟醫院實驗破除魔咒

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲部桃醫護開箱驚見「500個鳳梨酥」...（圖／翻攝自臉書／部桃醫院）

記者林彥臣／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，許多熱心民眾近日紛紛捐贈物資，替第一線醫護加油打氣，其中一名新店黃姓男子26日熱心送上500個「鳳梨酥」，無心觸碰諧音禁忌，讓網友哭笑不得。不過，過去大林慈濟醫院做過實驗，破除了醫護界的「鳳梨魔咒」。

社運工作者江昺崙在臉書上PO出大林慈濟醫院，於2007年1月~2010年12月，耳鼻喉科被急診科照會次數統計，在鳳梨盛產季，「吃鳳梨醫師」值班154天，共有258次被照會，中位數1次，極大值6次；「沒吃鳳梨醫師」，值班458天共767次照會，中位數1次，極大值6次。

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▲▼大林慈濟醫院實驗破除鳳梨魔咒。（圖／翻攝自大林慈濟醫院）

▲大林慈濟醫院實驗破除鳳梨魔咒。（圖／翻攝自大林慈濟醫院）

在非鳳梨盛產季，「吃鳳梨醫師」值班179天，共照會322次，中位數1次，極大值6次；「沒吃鳳梨醫師」值班670次，共有1219次照會，中位數2次，極大值7次。

江昺崙指出， 部桃收到500個土鳳梨酥，看起來很好吃，致贈的字條也很有誠意的樣子。可惜底下大家都在罵送鳳梨酥的人......。大林慈濟醫院為了打破這個說法，不僅做了實證研究，他們竟然還在院區種植鳳梨，「很大膽的作法」。

江昺崙說，有人說傳統觀念只要不妨礙別人，寧可信其有不可信其無。但鳳梨的台語其實是「王梨」，不是旺來，旺來只是諧音，而且旺跟王的台語音調還不一樣。就像農曆七月不能祭祀芭樂，所以每年暑假芭樂就會滯銷，讓農民很困擾，有些農會就呼籲說要打破這個禁忌，鼓勵大家也可以在七月祭拜芭樂。

江昺崙強調，「鳳梨既然是台灣重要的作物，我覺得傳統是可以與時俱進的」。

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