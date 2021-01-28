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送禮自用品味爆棚！潮時髦「伯朗精品咖啡」　新年走春秘密武器

▲▼伯朗精品咖啡(過年送禮)。（圖／記者周宸亘攝）

▲包裝設計潮時髦的伯朗精品咖啡，不論款待客人或是送禮都相當體面有質感。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

過年期間是送禮給親朋好友表示心意的好時機，除了走春拜年要準備伴手禮，其實在家當主人更要準備優質好物款待親友，像是喝的飲品就是餐前餐後的重要角色，在親友面前端出來自世界各地的伯朗精品咖啡，絕對能突顯自己「懂喝」品味不凡，不論作為款待客人的飲料，或是餽贈朋友的禮品，都相當體面有質感。

▲▼伯朗精品咖啡(過年送禮)。（圖／記者周宸亘攝）

咖啡香氣躍上餐桌日常　用舌尖神遊世界

與親朋好友話家常、大聊近況的歡聚時刻，不只要精心準備餐點款待，各家主人的品味與喜好，往往在準備「喝」的飲品上悄悄透露細節，近年來台灣狂吹精品咖啡熱潮，無論是餐桌上、日常中，來杯香氣迷人的咖啡已成為許多人的首選，除了舌尖上感受香醇濃郁的咖啡層次感之外，也間接透過咖啡豆的各種風味環遊世界。

▲▼伯朗精品咖啡(過年送禮)。（圖／記者周宸亘攝）

▲伯朗精品咖啡系列推出罐裝、濾掛式、咖啡豆的形式供選擇，任何場合拿出來分享都很大器。

也因此，過年期間準備優質咖啡不僅突顯品味，挑選好咖啡也能讓客人喝得開心、主人有面子！伯朗咖啡以潮時髦的精品設計包裝，強攻年節送禮市場，一次囊括不同地區的咖啡豆自由挑選，陪伴客人在咖啡香中神遊全世界，同時也包含罐裝、濾掛式、咖啡豆的形式可以選擇，在任何場合的聚會都相當適合拿來招待客人絕對大器！

精選4大產地咖啡豆　咖啡愛好者大讚「懂喝」

伯朗精品咖啡精選四款來自不同產地的咖啡豆，滿足Coffee Lover不同的喜好，喜愛餘韻甘甜、香醇平衡的人可選「瓜地馬拉咖啡」，品飲淡淡橙花香氣、尾韻卻如巧克力般厚實；喜愛淡雅花香、溫潤清甜的人，可選擇「印尼弗洛勒斯咖啡」，罐裝版的更是採用冷萃技術降低咖啡酸度苦澀，恣意享受清新花香。

▲▼伯朗精品咖啡(過年送禮)。（圖／記者周宸亘攝）

▲口感平衡討喜的4款伯朗精品咖啡，絕對能令客人大讚懂喝。

或者擁有堅果香氣、低酸度「巴西喜拉朵」，口感溫潤滑順，令人愛不釋口；或者精品咖啡發源地的「衣索比亞」擁有柑橘香氣，口感醇厚帶有紅茶尾韻，罐裝版更加入耶加雪菲特選咖啡豆，伴以醇郁奶香，呈現絕佳精品風味。每一款咖啡喝來都是全新感受，絕對讓咖啡愛好者大讚「你真懂喝」！

▲▼伯朗精品咖啡(過年送禮)。（圖／記者周宸亘攝）

▲習慣自己沖咖啡的人，伯朗精品咖啡系列也有濾掛包裝可選擇。

新年過年還不知道該準備什麼招待親朋好友嗎？實力堅強的伯朗精品咖啡系列，搭配時髦精美的外包裝，拿出來招待客人絕對令人眼睛為之一亮，話題指數爆棚！伯朗精品咖啡系列推出各種形式包裝可隨意挑選、任意搭配，不論是想要隨喝即飲的罐裝咖啡，方便手沖的濾掛，或依喜好自行研磨可細細品嘗的咖啡原豆，都能在各大通路輕鬆買到屬於你的咖啡好品味。

▲▼伯朗精品咖啡(過年送禮)。（圖／記者周宸亘攝）

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