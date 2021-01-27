連續2天4架次共機擾台！我軍廣播驅離　27天累計65架次

▲共機27日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

軍事迷27日上午再度記錄到有多架共機擾台，我空軍4度進行廣播驅離。對此，國防部27日晚間證實，共軍派遣4架次共機擾台。

▲運8反潛27日擾台。（圖／國防部提供）

粉專「台灣西南空域」指出，中共軍機運8反潛機、運8遠干機等多架次機型，進入我西南空域，我空軍在空攔截，並於上午9時8分、10時3分、10時28分、10時31分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4000公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

▲運8技偵機27日擾台。（圖／國防部提供）

對此，國防部表示，運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部公開資料，元旦至今已累計65架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

▲運8遠干機27日擾台。（圖／國防部提供）

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次；1月26日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、殲10機2架次；以及1月27日運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次。