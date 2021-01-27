　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連續2天4架次共機擾台！我軍廣播驅離　27天累計65架次

▲▼共機27日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲共機27日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

軍事迷27日上午再度記錄到有多架共機擾台，我空軍4度進行廣播驅離。對此，國防部27日晚間證實，共軍派遣4架次共機擾台。

▲▼運8反潛27日擾台。（圖／國防部提供）

▲運8反潛27日擾台。（圖／國防部提供）

粉專「台灣西南空域」指出，中共軍機運8反潛機、運8遠干機等多架次機型，進入我西南空域，我空軍在空攔截，並於上午9時8分、10時3分、10時28分、10時31分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4000公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

▲▼運8技偵機27日擾台。（圖／國防部提供）

▲運8技偵機27日擾台。（圖／國防部提供）

對此，國防部表示，運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部公開資料，元旦至今已累計65架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

▲▼運8遠干機27日擾台。（圖／國防部提供）

▲運8遠干機27日擾台。（圖／國防部提供）

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次；1月26日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、殲10機2架次；以及1月27日運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次。

ET快訊
快訊／首例！居檢男隔離一半「遭討債集團押走」　10萬罰單撤銷
連15天0確診！　這國總統霸氣宣布：戰勝病毒
快訊／新北隔離人數再增！擴大匡列160人
快訊／北市議員潘懷宗「12年詐300萬」助理費！法官裁定20
強烈大陸冷氣團提早急凍！　「低溫下探9°C」最冷時間變了
高鐵、台鐵將禁止飲食！　交通部大眾運輸防疫方案出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

潘懷宗涉詐領300萬助理費　邱毅：蔡英文祭出三招鬥垮新黨

林信義澄清是馬英九下令「和平封院」　游錫堃：馬前總統你又說錯話

創新高！12月政府網路攻擊近10萬件　政院：擋下大部分

快訊／新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

連續2天4架次共機擾台！我軍廣播驅離　27天累計65架次

黃捷電視罷免說明會31日登場　電視、YouTube皆可觀看直播

WHO統計疫情將台灣歸於大陸　外交部嚴正抗議：應立即改正

追思扁媽！　陳其邁今特地探望陳水扁

國台辦批陳時中「政治防疫」　民進黨：派軍機擾台對兩岸沒幫助

「別再炒作和平封院！」　馬辦酸：馬維拉再好用也無助防疫

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

潘懷宗涉詐領300萬助理費　邱毅：蔡英文祭出三招鬥垮新黨

林信義澄清是馬英九下令「和平封院」　游錫堃：馬前總統你又說錯話

創新高！12月政府網路攻擊近10萬件　政院：擋下大部分

快訊／新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

連續2天4架次共機擾台！我軍廣播驅離　27天累計65架次

黃捷電視罷免說明會31日登場　電視、YouTube皆可觀看直播

WHO統計疫情將台灣歸於大陸　外交部嚴正抗議：應立即改正

追思扁媽！　陳其邁今特地探望陳水扁

國台辦批陳時中「政治防疫」　民進黨：派軍機擾台對兩岸沒幫助

「別再炒作和平封院！」　馬辦酸：馬維拉再好用也無助防疫

咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let's Café」特價優惠

巴黎高訂周／DIOR拍出極夢幻電影　塔羅牌女祭司、惡魔服裝仙氣爆棚

潘懷宗涉詐領300萬助理費　邱毅：蔡英文祭出三招鬥垮新黨

【英語多益通】紫外線「消毒」英文怎麼說？

農委會駁國台辦：2014年11月起台灣豬產品就停止輸出至大陸

快訊／首例！居檢男隔離一半「遭討債集團押走」　10萬罰單撤銷

《上流戰爭》朴殷碩澄清「5消失寵物」去向！　爆料者再轟：那就是棄養

車禍想和解卻得不到回應　網幫找人見「受害人」笑翻：真的怕爆

誰這麼大牌？杜卡迪執行長陪同交車　歡慶MONSTER車系熱銷35萬輛

林信義澄清是馬英九下令「和平封院」　游錫堃：馬前總統你又說錯話

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

台北若「1000例本土確診」將停班課

獨／「罷捷」難度高　國民黨內部民調曝光

LIVE／部桃院內感染擴大隔離　蔡英文首次上火線發表談話

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」

北捷無法提告SWAG理由曝光！

新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

王世堅：王浩宇被罷免和政治無關！

這些議員捲入詐領助理費下場曝　他狂撈逾2千萬遭判貪污罪

快訊／北市7人被匡列「居家隔離」

8人變4人！北市最新匡列人數出爐

柯P喊「破千例停班停課」　蘇貞昌籲：全國應同步

蘇貞昌跳過陳時中下指導棋：誤會啦！

陳建仁聲援黃捷：讓好議員留在議會

陳建仁談抗SARS：最差的開始就是和平封院

更多熱門

相關新聞

多架共機又來擾台　我空軍四度廣播驅離

多架共機又來擾台　我空軍四度廣播驅離

共軍頻繁派機擾台，日前還出現15架共機進入我西南空域，而軍事迷27日也再度記錄到有多架共機擾台，我空軍四度進行廣播驅離。

4架共機擾台　今年累計61架次

4架共機擾台　今年累計61架次

多架共機擾台？　空軍5度廣播：立即迴轉脫離

多架共機擾台？　空軍5度廣播：立即迴轉脫離

運8反潛機擾台　我軍廣播驅離

運8反潛機擾台　我軍廣播驅離

大量共機擾台意在示威美國

大量共機擾台意在示威美國

關鍵字：

共機

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

Keanna經紀人改口道歉了

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

點4碗肉燥飯　店家送5碗驚喊有陷阱

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面