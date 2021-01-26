4架次共機進入我西南空域　我軍出動防空飛彈追監

▲共機26日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

軍事迷26日記錄到多架次共機上午再度擾台，我軍1小時內4度廣播驅離，下午1時30分，我軍再度廣播驅離。對此，國防部26日晚間證實，有4架共機擾台。

臉書粉專「台灣西南空域」指出，共軍26日上午出動運8遠干機等多架次共機進入我西南空域，我空軍在空警戒，並於9時56分、10時17分、10時26分，以及10時49分廣播驅離，1小時內4度廣播驅離。到了下午1時30分，我軍又廣播驅離高度15000公尺共機。

▲殲10機。（圖／國防部提供）

對此，國防部指出，共軍26日派遣運8反潛機1架次、運8遠干機 1架次、以及殲10機2架次，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

▲運8反潛機。（圖／國防部提供）



根據國防部公開資料，元旦至今已累計61架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

▲運8遠干機。（圖／國防部提供）

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次；以及1月26日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、殲10機2架次。