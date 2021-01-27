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LIVE／18歲少女居家隔離猝死　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。因應部桃新增感染源不明個案擴大回溯相關接觸者，整體需隔離人數已經超過3000人，記者會中預期說明新增回溯匡列情況；另外，案889、890出院病患與家屬感染源仍不明，指揮中心接下來要透過血清檢查釐清，追查感染源頭。

案889和家人案890在24日確診，兩人曾待過的12樓病房一開始是被列為最安全的綠區，只需自主健康管理。目前兩人感染源不明，由於相關科別院內工作人員初步採檢195人核酸檢驗都是陰性，陳時中表示還要繼續進行血清檢查，以釐清感染源，還需要一些時間。

部桃擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，包括出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時相關接觸者，到目前累積回溯2481人，加上醫院、社區，整起案件隔離人數達到3262人。

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不過，今日傳出一名台鐵女車長沒去過部桃卻接獲居家隔離通知，原因是她曾到平鎮某醫院就醫，而該醫院就是案889出院後二度就醫的醫院，台鐵也證實此事，強調已經掌握車長足跡，將針對相關單位處所、列車進行加強消毒。

另外，桃園市觀音區一名18歲女性在居家隔離期間突失去無呼吸心跳，警方獲報後立即到場搶救，但女子仍宣告不治，目前詳細事故發生原因仍有待釐清，據了解，該女患有癲癇，且她1月14日至16日間曾到部立桃園醫院看病，故列為居家隔離的對象。

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

截至目前國內累計889例確診，分別為779例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、787人解除隔離、95人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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