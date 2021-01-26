綠營挺黃不挺王是因選民結構？王世堅直言：他被罷免和政治無關

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



記者邱茀濱／綜合報導

罷免高雄市議員黃捷投票即將在2月6日登場，引發各界關注。連日前遭罷免成功的王浩宇也在臉書給予祝福，並大讚黃捷是個進步、優秀的議員。對此，民進黨台北市議員王世堅今（26）日指出，把王和黃相提並論，對黃捷是很大的傷害，並坦言王被罷免完全和政治無關。

王浩宇認為民進黨之所以挺黃，是因為中壢和鳳山的選民結構不同。王世堅26日在政論節目《平論無雙》中表示，他認為王浩宇搞錯方向，選民結構只是個小問題。其實罷免和選舉一樣，是人民至高無上的權力。但是要通過罷免案，需要一個最大的前提，就是要有正當性，他認為黃捷和王浩宇剛好是截然對立的例子。

王世堅坦言，其實黃捷在議會質詢是善盡職責、執行職務，姑且不論執行的好不好，至少那次大家看到黃捷準備得很充足，市長反而準備得不充分，才會顯現出反差。但如果因此導致民眾討厭她，而發動今天的罷免，王世堅認為這很奇怪。

至於在道理上，王世堅直言，黃捷不管在問政、服務地方的表現上，都是備受鄉親肯定的；加上民進黨如果這次不正面迎戰的話，黃捷就很有可能被罷免成功。

最後王世堅還說，把罷免王浩宇和罷免黃捷相提並論，這對黃捷傷害很大，並坦言王被罷免完全和政治無關，之所以會通過是因為他觸怒社會善良，觸怒了人性善良的底線。

事實上，王浩宇25日在臉書發文力挺黃捷，在這個多元的民主社會，只要努力問政、做好選民服務，就算意見不同又怎樣？「更何況，她大多數時候是跟我們站在一起的！也因此，2月6日請投下不同意罷免票吧！因為，我們雖然有各種分歧，雖然曾經在議題上有所爭辯，但真正的敵人並不是彼此，而是那群想要傷害台灣的人。加油，黃捷！」

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