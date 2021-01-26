罷捷遊行還有第二波！羅智強助陣：黃捷若表態「反萊豬」就給讚

▲羅智強到罷捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷投票即將在2月6日登場，面對這極大的挑戰，黃捷選擇不坐以待斃，盼市民能站出來投下不同意票；而罷捷團體方面同樣不停歇，預定將於31日舉辦第二場罷捷大遊行，26日國民黨台北市議員羅智強到罷捷總部打氣，也對黃捷喊話，如果黃願意表態連署反萊豬公投，甚至承諾8月28號為鳳山人站出來投下神聖一票的話，就給她一個讚，並且向罷捷團體求情、再給她一次機會。

▲羅智強到罷捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

國民黨台北市議員羅智強26日到罷捷總部打氣，他表示因為知道罷免不容易，因此特別來向志工們致意。另外，就是針對反萊豬議題，黃捷在議會表決時落跑，讓人覺得她沒有積極捍衛鳳山人民食安，因此，他呼籲黃捷如果她願意表態連署反萊豬公投，甚至承諾8月28號為鳳山人站出來投下神聖一票的話，就給她一個讚，並且為她跟罷捷團體求情，再給她一次機會。

羅智強也提到，過去罷免韓國瑜的團體，卻站出來呼籲大家要理性、不要仇恨，不要動員對立，如今別人要運用公民的力量，憲法的權力，卻說這叫仇恨、對立，令人聽不下去。

除此之外，罷捷團體也規劃將舉辦第二場遊行，車隊將從貪食蛇升級成「貪食龍」31日下午3點，將從鳳山行政中心府前路出發，繞行18公里後回到鳳山行政中心前，服裝以白上衣為主，希望把握最後選前黃金周，呼籲市民出門投票。

時間對我們來說完全沒用！