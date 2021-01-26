看完《天竺鼠車車》手作魂大爆發　網蒐手殘人也能學會的天竺鼠羊毛氈

▲《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅，讓大小朋友陷入這部可愛的「魔性」動畫裡。（圖／翻攝自推特／PUI PUI モルカー【公式】）

記者洪菱鞠／台北報導

每集不到3分鐘的定格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》，以羊毛氈打造的場景可愛又療癒，播出後意外爆紅，連大人都迷上搶著看，前3集在網路上都有飆破百萬人次觀看，被網友稱為「冬季動畫霸權」。這部魔性影片也讓不少人手作魂大爆發，羊毛氈新手想挑戰做一台自己的天竺鼠車車，除了有材料包可以買回家，現在也有體驗班，由講師現場直接教學。

對於沒有任何基礎的羊毛氈新手，想要有老師一對一教學的話，目前在設計購物網站能找到羊毛氈體驗班，例如「燕魚的羊毛窩-毛起來玩」以現在最夯的「天竺鼠」為主題開設，由講師直接現場教授關於基本塑型、接合、修整等各種技巧，手把手的教學員如何從零戳出自己的天竺鼠。課程時間3.5～4小時，材料使用包括澳洲、日本、紐西蘭進口羊毛，有不同花色可挑選。

▲一份材料包可做兩隻圓滾滾天竺鼠羊毛氈。（圖／翻攝自Pinkoi）

想直接買材料包回家自己DIY的話，Alice's Dream愛麗絲手作坊推出「圓滾滾天竺鼠羊毛氈」，材料包附有兩款配色羊毛、羊毛、眼珠兩對、基礎講義、實物大紙型、步驟說明，一次可製作兩隻天竺鼠，成品尺寸約5.5cm，估計約4小時左右可完成，不過實際完成品大小與製作時間依每個人情況而不同。若擔心做不好，也有影片教學可參考，讓初學者好上手。

▲「天竺鼠」羊毛氈體驗班，有講師在現場教新手從零做出完成品。（圖／翻攝自Pinkoi）

▲官方推出《PUI PUI 天竺鼠車車》拼圖，將於2月下旬發售。（圖／露天拍賣提供）

「天竺鼠車車」掀起討論熱潮，官方也趁勢將於2月下旬發行「天竺鼠車車」拼圖，總共108片，拼完可以看到滿滿的天竺鼠車車，是粉絲不能錯過的收藏。這波話題也帶動買氣，露天拍賣觀察到，近一周羊毛氈相關周邊商品搜尋量成長，較前兩周成長1.5倍，包括羊毛氈擺件及羊毛氈手做書籍等，尤其以動物造型之羊毛氈商品最受到消費者喜愛。