正妹求救「我的營業員被抓走怎麼辦」　網友劃錯重點大歪樓

▲有名正妹在臉書社團急發文詢問自己的證券營業員被抓走怎麼辦，沒想到樓瞬間歪掉。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／綜合報導

北檢22日發動第二波行動，兵分11路搜索約談黃常恩等7人群益經理人組「炒股團」，他們涉嫌炒作華泰(2329)、元太(8069)、原相(3227)等7檔股票，共獲利1.9億，並導致群益基金投資人權益受損2300萬元；消息一出，有名正妹著急在臉書股票社團求救詢問「自己的營業員被抓走該怎麼辦」，網友回應瞬間歪樓。

該正妹著急發文詢問「不好意思想問一下我的統一營業員被抓走怎麼辦」，沒想到股友紛紛浮上水面留下爆笑留言，瞬間歪樓。有網友說「問他為什麼沒報給你知，要賺不會一起賺喔」，有網友根本不管正妹疑問，直接問「可以問另外三檔（股票）是什麼嗎」。

正妹著急發文則是因為22日前群益投信基金經理人黃常恩，因涉嫌動用基金炒股遭檢調搜索，北檢專案小組再查出，黃和林彥合等人利用基金炒作原相科技等7檔股票，總獲利約2億元，涉嫌違反《證券投資及信託顧問法》、《證券交易法》等罪；誇張的是檢調同時調查出，當金管會介入調查後，人頭帳戶所在的統一證券營業員張志豪竟涉嫌將公文洩密給林彥合。

《ETtodday新聞雲》記者訪問該正妹，她僅低調表示她的營業員確實為遭約談的某1位營業員，會發文僅是好奇自己的營業員是否會被換掉。23日檢方訊後，已依《證交法》操縱股價及洩密等罪名諭令黄常恩150萬元交保，林彦合100萬元交保，張志豪10萬元交保。

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