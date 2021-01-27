部桃案838恐成「超級傳播者」　關鍵日曝！商店員工自爆近距離招待

▲疫指中心指揮官陳時中起初對於部桃感染事件，抱持輕忽態度，匡列接觸者範圍過小，導致病毒向外傳播。（圖／疫指中心提供）

圖、文／CTWANT

衛生福利部桃園醫院（部桃）已迅速從「院內感染」惡化成「社區感染」，專家指出防疫6大破口，除了中央流行疫情指揮中心（疫指中心）執意不願廣篩、疫調不夠精準，匡列範圍也過小等等，導致感染者帶著病毒趴趴走，最後釀成「超級傳播事件」。雖然緊急築起防火牆，擴大回溯相關接觸者，創紀錄匡列5千人進行居家隔離，然而，病毒恐怕已經流竄於社區之中，加上近日過年入境人潮已破上萬，農曆年才是最可怕的時機點！

部桃一月中爆發群聚感染，愈演愈烈，至今累計十五人染疫（其中六人為醫護人員）！林口長庚副院長邱政洵受訪時指出，國外研究顯示，一名新冠感染者平均可傳染三至四人，部桃院內感染持續擴散至第四波，已能視為「超級傳播者事件」！

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▲林口長庚副院長邱政洵受訪時表示，部桃群聚感染已經進入第四波，已能視為「超級傳播事件」。（圖／CTWANT提供，下同）

一位感染科醫師則私下透露，去年抗疫至今，醫護人員都依循疫指中心的指示行事，如今大家卻是「追著病毒跑」，顯然疫指中心似乎過於輕忽。「尤其住院醫師（案八三八）引發部桃感染事件的第一時間，疫指中心只以『北部某醫院』代稱，不但封鎖消息，且自信滿滿。」

案八三八引發的一連串院內感染，一月十日可說是「關鍵的一天」。當天，他在醫院值班，三度前往某護理站，因此傳染給案八五二（護理師），工作期間又傳染案八五六（主治醫師）；案八三八傍晚開始發燒，他和案八三九的護理師女友接受採檢後，雙雙確診。

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案八五六繼續傳染給案八六三、案八六八，最後導致部濤院內感染擴大，演變成家庭群聚感染、社區感染，病毒遍及各大知名餐廳與麥當勞、摩斯漢堡等。

▲部桃群聚感染事件持續擴散，疫指中心雖緊急補破網，但病毒已進入社區之中，全台灣恐將成為災區。圖為化學兵進部桃消毒。（圖／CTWANT提供）

事實上，數度接觸重症患者的案八三八，一月八日就身體微恙，卻仍繼續在醫院、社區到處行動；許多醫療專家因此質疑，案八三八「過於輕忽」，導致出現第一個感染破口，疫指中心指揮官、衛福部長陳時中也太過「輕敵」誇口說：「沒看到醫院有洞，只有一些細縫。」

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▲部桃群聚感染源是住院醫師案八三八，他在接觸重症患者後出現症狀，卻依舊工作、外出，因此引發一連串的感染。

匡列接觸者的範圍過於狹隘，則是第二個感染破口。據悉，部桃群聚剛爆發時，疫指中心原本決定全院採檢，包括醫護人員、外包人員等共二千五百人，專家諮詢小組召集人張上淳當時表示，專家小組開會認為疫調清楚，匡列的「第一圈接觸者」採檢皆為陰性，所以最後決定僅採檢4百位醫院員工即可，同時依照紅黃綠不同區域的分艙分流，限制人員的流動與接觸。沒想到院內感染的情況比想像更嚴重，也大減分艙分流的效果，造成病毒向外擴散。

此外，本刊調查，案八三八和案八三九的足跡遍布桃園許多店家，其中一家商店員工私下告訴本刊記者，他曾經親自招待案八三八，雖然沒有對話、碰觸，但當時案八三八並沒有戴口罩，雙方距離一度很靠近。

▲護理師案863返家後形成家庭群聚感染，其女兒案865工作的摩斯漢堡桃捷A7店緊急停業至今。

「我們有根據監視器去查到底哪些員工有跟案八三八、案八三九接觸，所以十分清楚。我有直接跟他（案八三八）面對面，但指揮中心卻沒有對我採檢，而且只需自主健康管理，我還是可以戴口罩外出。」該商店員工驚訝疫指中心的規定竟如此寬鬆。

再者，案八五二明明和案八三八工作相處約一小時，也僅需自主健康管理，等同帶著病毒四處遊走。據悉，案八三八目前雖然病況穩定，然而備感內疚，不時自我檢討「哪個環節出錯」，陳時中則十分不捨，希望案八三八不要過於鑽牛角尖把自已逼得太緊。

▲部桃感染事件持續爆發，院內人員也全數隔離，許多醫護人員坦言精神壓力極大。

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