「狂嗑退燒藥」逃回國！染疫女一路播毒害63人　1年後獲判緩刑

▲新冠肺炎肆虐1年。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《北京頭條》披露，一38歲的黎姓女子長期在美國生活，去年疫情爆發後，在美國染疫，出現發燒、身體乏力的症狀，多次到當地醫院就診未見好轉，竟狂磕退燒藥，蒙混上飛機，最後成功逃回中國。事後，她致63人被隔離，近日被法庭判有期徒刑1年，緩刑1年。

黎女擁有博士研究生學歷，原是美國某製藥公司員工。法院經審理後查明，黎女與家人長期在美國工作生活，2020年3月初（以下均為當地時間）出現發熱、身體乏力等症狀，多次到當地醫院就診未見好轉。

3月11日，黎女再次就醫時，進行了新型冠狀病毒核酸檢測。在檢測結果未出時，她決定回國，當日和家人一起從美國波士頓乘飛機經洛杉磯中轉，再乘飛機回到中國。

為順利登機，黎女在登機前服用退燒藥降低體溫，通過體溫檢測。登機後，在航班要求乘客主動申報發熱等不適症狀時，黎女未申報，未如實回答機組人員關於身體情況、接觸史、同行人員等疫情防控的相關詢問。

飛機降落前，黎女如實填寫了《出/入境健康申明卡》並告知了機組人員自己的病情、就醫情況等。3月13日，黎女及家人抵達北京，被防疫部門送醫治療，當日被確診為患新型冠狀病毒肺炎，密切接觸者63人被採取隔離措施。

法院近日審理後宣判，黎女犯妨害傳染病防治罪，有期徒刑1年，緩刑1年。

►戴口罩也要記得保養