澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡

▲海邊滿滿都是人。(圖/翻攝自推特「@961iceberg」)

記者張靖榕/綜合外電報導

「什麼肺炎?」每年1月26日是南半球大國澳洲的國慶日,成千上萬人會出遊狂歡慶祝這一天,但隨著2019冠狀病毒疾病(COVID-19,另稱新冠肺炎)全球確診破億人,仍有社交距離防疫限制的澳洲,人們卻好像全都拋在腦後一般,滿滿人群全湧入海邊玩樂,讓當局及媒體不禁捏把冷汗。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖統計,截至目前為止澳洲累計2萬8783例確診、909死,為全球疫情順位中的「後段班」國家。然而在全球仍陷入疫情艱難時刻的同時,澳洲人似乎忘記一不小心就可能造成確診數狂飆的恐怖,並在國慶日這天大批人潮湧入雪梨周圍的名勝景點以及多處海灘。

▲▼群眾聚集且多數沒有注意社交距離。(圖/翻攝自推特「@961iceberg」)

南半球此時正值夏日,莫斯曼(Mosman)早前在社群平台上發文,「在疫情尖峰時刻,為了維護莫斯曼區的安全,請再次考慮是否真的要到這裡的沙灘,以及避免擁擠人群、保持身體距離和手部清潔,還有別忘了注意防曬和戲水安全。」

1月26日國慶日當天上午10點,澳洲氣溫高達攝氏40度,成千上萬的民眾不顧議會呼籲和社交距離,佔據了莫斯曼區(Mosman)的每一處沙灘。

海邊的每一吋沙灘地幾乎都站滿人群,人們穿著泳褲、比基尼和國慶日或狂歡時戴的國旗高帽,在海邊依著對方的身體說話,周遭擠滿了不知道此前足跡的陌生人。

