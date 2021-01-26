新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

▲東區商圈SOGO復興館旁的正義國宅都更案Diamond Towers。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

全台有15間分店的新光三越，市場傳將進駐東區正義國宅都更案 Diamond Towers，位置就在SOGO復興館旁邊，對此新光三越總座吳昕陽今（1／26）對媒體表示，東區商圈仍有發展空間，坦言過去一年全台就有20幾個案子在評估，並未正面回答是否進駐東區。

吳昕陽之前曾經說過「台中要再開一間新光三越百貨」尚未有譜，市場近期卻有消息放出，表示新光三越將進駐正義國宅大樓都更案 Diamond Towers，預計2022年開幕，該案1至4樓規劃成百貨賣場格局，面積約有4000多坪，新光三越進駐呼聲最高。

▲新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

對此吳昕陽僅表示，光去年全台的北中南就有20幾個案子在評估，有最新的消息一定會對外公布，並未多做說明。但他針對東區商圈，也補充一年有300億元至400億元的業績規模，還是有很多可能性，也強調發展百貨小型店，也是一種方向，就是要精準的判斷商品項目，是需要符合該地區消費者的需求。

「我們最強大的是商品力。」吳昕陽表示：「把服務做好，跟客人維持良好溝通，針對數位於宅配持續優化」，日後也可能擴大結盟，會有更多可能性。