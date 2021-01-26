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新光三越去年賺808億元　總座吳昕陽：防疫沒做好都是空談

▲新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越挺過2020年疫情，全年業績守住800億元且小幅成長，圖為新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

2020年新冠肺炎疫情震盪實體通路市場，百貨龍頭新光三越今（1／26）表示，去年業績仍突破800億元，年增0.3％，達到近808億元創下新高，總經理吳昕陽坦言「真的是在最後一天才超越去年的業績數字」，今年將強化「安全」概念，表示將持續升級防疫規格，因為「防疫沒做好，什麼計畫都是空談」。

2020年新冠肺炎疫情從一月下旬開始大規模爆發，蔓延全球至今未歇，台灣雖防疫有成，實體通路在去年上半年仍受波及，人潮與業績都大減，5月份起母親節開始回流，6月解封逐漸回穩，下半年因國人無法出國旅遊，留在台灣消費，各家百貨週年慶業績均大成長，新光三越也表示去年周年慶業績達到203億元，整體客單增加10%，是歷年新高。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示：「去年2月至5月是最辛苦的日子，壓力很大。」他也坦言回顧去年，最深刻的感受就是感恩跟感謝，雖然變化很大，總算是順利地走完2020年，但也培養出勇於面對挑戰與應變的能力，展望今年最重要是要把安全做好，「人是需要生活的」，沒讓消費者安心購物，其他的什麼也不用說。

針對防疫吳昕陽也表示會持續升級，一週至兩週就會舉行一次防疫會議，全部的一級主管都要參與，在會中下的任何決定都是即刻啟動，近期也將館內消毒頻率增加到每半小時一次、100%落實配戴口罩、酒精噴霧器數量也加倍，美食街等防疫隔板都會設置。

今年業績目標上看820萬元，仍在疫情下的市場，吳昕陽表示將從3個面向進行，大方向是把服務做好，展開新事業如美麗台實體化，積極開展新渠道接觸客戶，另外也將努力將現有的250萬百貨會員數成長到300萬名。

台北101表示，大樓與商場防疫今年仍會持續升級，除大樓採購更針對臉部掃描的紅外線感測儀之外，電梯清潔等頻率也升級多上1倍，購物中心雖減少觀光客消費，在地客消費的業績大幅成長55%，年消費101萬元起跳的VIP會員數也創下歷年新高，達到1500人，今年因應疫情將持續鼓勵會員「預約」品牌活動，提供更私密與專業的採購服務。

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