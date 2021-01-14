保暖商品熱賣　百貨滿額回饋、特價優惠齊發

▲百貨春節檔期促銷首日，保暖商品出現採買人潮。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

寒流接連來襲，連出太陽的好天氣也持續低溫，百貨通路表示，2021年適逢新年促銷檔期，加上天氣助攻，禦寒相關商品包括家電用品、保暖服飾等買氣仍持續爆發，新光三越、遠百都有新年促銷檔期加持，隨著本週末寒流又即將來報到，新光三越預估保暖商品將有50%的成長。

天氣持續低溫，暖暖包商品部分區域都傳出缺貨狀況，電暖器在網購也出現供貨不足的缺貨狀態，通路表示，從耶誕節後的跨年低溫開始，保暖商品就呈現熱銷狀況，包括服飾、家電等都有不錯成長。

新光三越「金牛卡利HIGH」今（1／14）開跑，即起至2／21新光三越貴賓卡與會員，持11間指定銀行信用卡刷卡消費，累計滿1萬元起，回饋4％至6％不等的消費金額抵用券，若持新光三越行動支付skm pay，綁定指定信用卡，任一消費單筆達3,000元，可再多加1%回饋，滿1萬元起回饋從5％起跳至7％。

業者表示，名品、3C、家電、服飾皆湧現購買人潮，首日業績預估成長超過5成，保暖商機持續發威，禦寒相關商品包括家電用品、保暖服飾等也是搶購焦點，隨著本週末寒流又即將來報到，預估將持續帶動服飾、家電的買氣成長50%。

另間信義區百貨「遠百A13」，則從1／21至2／9期間推出「歲末酬賓」回饋檔期，百貨服飾累計滿5,000元送350元抵用券，保健器材單筆滿5,000元送500元抵用券，大家電單筆滿萬送千。另使用Happy GO Pay支付，全館單筆滿5,000元再送200元抵用券。