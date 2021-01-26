年終上看16個月！星國超市分利潤20%給員工　網羨慕：現在就寄履歷

▲新加坡昇菘超市。（圖／翻攝自推特／@retailnewsasia）

記者葉睿涵／編譯

新加坡當地連鎖超市昇菘一張內部通知最近在網路瘋傳，原來該集團將為員工派發高達近16個月的年終，讓網民們都表示十分羨慕，甚至還有人開玩笑地表示，「我現在要去寄履歷了」。

據當地媒體8視界報導，從通知可見，由於昇菘今年度的營業額比上年度來得好太多了，因此所有員工除了可以獲得原定的一個月年終外，還有加碼的額外獎金；符合資格的員工可分得集團稅前利潤的20%，作為當年度的「變動薪資」。

BIG Congrats to the staff of Sheng Siong. Their bonus is extraordinary! Posted by Douglas Chow on Saturday, January 23, 2021

年終最少的兼職員工能獲得4.68個月的年終、普通職員則為8.36個月，參與管理工作的助理主管至高級主管獎金較多，有12.04個月，而獎金最高的莫屬助理經理和以上的職位，高達15.72個月。

據悉，昇菘早已發放部分2020年的年終，而剩餘的部分將在今年3月繼續派出。通知流出後，立刻在網路引起熱議，許多網友表示，「好羨慕啊」、「難怪我最近去昇菘，他們的員工都看起來這麼開心」、「我現在就去寄履歷」、「大家都一起加入吧」。不過，昇菘拒絕對外媒的詢問做出回應。

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